浙江貨車司機偷走公安局這1物　遭捕後動機曝光：警用級質素更高

1月26日，記者從浙江諸暨市公安局山下湖派出所獲悉，前兩天辦了一個讓他們都覺得奇葩的案子：一名貨車司機把屬於公安部門的公共監控攝像頭偷走了，只因為他覺得那個攝像頭肯定清晰，要帶回老家。



事發當日上午，山下湖派出所巡防民警在轄區路面正常巡邏，突然發現一處路邊電線杆上的公共監控攝像頭不翼而飛了，只剩下幾根凌亂的電線懸在空中：「公安部門的監控也敢偷，太大膽了！」

浙江民警在路面巡邏，發現路邊電線杆上的公共監控攝像頭不翼而飛，只剩下幾根凌亂的電線懸在空中。（微博@羊城晚報）

CCTV錄下貨車司機盜竊過程：

民警立即聯繫所內指揮室，同步查看周邊公共視頻展開調查。通過回看公共畫面，民警發現凌晨3點左右，一輛渣土車在被盜地點停留了一段時間，隨後車輛駛離。這輛嫌疑車故意遮擋了車牌，給民警偵查帶來了不小的阻礙。

辦案民警根據車輛行駛軌跡，結合路面訊息，層層排查，最終鎖定了渣土車司機範某的身份訊息及居住地址。當日下午，民警在範某家中成功將其抓獲，當場查獲了被盜的監控攝像頭。

原來，範某是周邊從事拉貨工作的司機，前幾天路過該路段時，發現這隻攝像頭安裝高度較低，心裏暗自盤算：

這監控拍出來的畫面肯定清晰，快過年了，老家正好缺個監控攝像頭，不如自己拆回去。

說幹就幹，在凌晨3點趁夜深人靜，範某開車來到現場將攝像頭拆走，本以為神不知鬼不覺，能順順利利帶回家過年，沒想到剛過一天就被民警找上門。

目前，範某因涉嫌盜竊公私財物，已被公安機關依法處理。

