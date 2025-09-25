颱風樺加沙｜「小狗被吹成小海豹」萌照瘋傳　網友：快來我懷裡躲

強颱風樺加沙威脅大陸廣東省，有網友苦中作樂，在微博曬出自家小狗在強風中的照片。



畫面中小狗被強風追吹到瞇著眼睛、全身毛髮被壓平、體形流線，酷似海豹，可愛模樣萌翻許多人。

小狗頂強風行走，被吹到瞇起眼睛、全身的毛緊貼身體，這名網友並配文「被大風吹成海豹了」，引發網友熱議。（微博@奈何明月照醜狗）

點擊圖輯查看小狗被強風吹成「海豹」：

+ 6

一名微博網友「奈何明月照醜狗」23日曝光一段影片，畫面中一隻小狗被主人牽著，在颱風天溜達，但由於強勢強勁，小狗頂強風行走，被吹到瞇起眼睛、全身的毛緊貼身體，這名網友並配文「被大風吹成海豹了」，引發網友熱議。

網友熱烈討論。（新浪微博截圖）

這段畫面今天隨即登上熱搜，吸引大批網友點閱，有人直呼：

「被萌得不行了」

「快點來我懷裡躲一下」

「好柔順的毛毛」

「皮光水滑的太健康了」



與此同時，廣東省珠海市不敢掉以輕心，有居住在沿海社區的高樓的住戶表示，23日下午接到撤離通知，被要求立即撤離。《紅星新聞》報導，這些住戶暫時轉移至親友家、酒店，或由政府設立的學校等50個應急避難場所。此外，珠海市金灣區協調區內部分酒店，按照颱風期間的優惠價格接待民眾，打風前包括全季酒店（金灣華發商都店）在內的多家安置酒店已經客滿。

一名李姓女子說，她在珠海居住了30年，第一次在颱風天被要求撤離，他們一家轉移到了金灣學校附中體育館緊急避險。據她了解，金灣路沿海的多個社區，也都收到了撤離通知。

相關文章：颶風奇蹟｜曾從收容所拯救起幾乎被安樂死的狗狗 如今牠來報恩了

+ 16

延伸閱讀：

陸象棋界爆「買賣棋」醜聞！法院一審宣判6特級大師「團滅」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】