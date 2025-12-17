女子在內地按摩「脫至上身全裸」卻被安排男技師服務　拒絕還被嘲

不少人喜歡按摩放鬆身心，但大陸長沙近日發生離譜事件。一名女子到美容機構按摩，脫衣後卻發現店家安排男按摩師服務，她當場明確拒絕卻遭店家嘲諷「孤陋寡聞」，甚至稱：「小夥子看不上妳，都可以做妳兒子了。」讓她相當崩潰。



根據《長沙政法頻道》，當事人黃女士向媒體投訴稱，本月12日她前往涉事按摩店進行肩頸按摩。當她按流程脫掉上半身衣物趴在床上時，店內一名疑為女老闆進來為她蓋上毛巾，隨即有人站到她旁邊，直到對方開口說話，她才驚覺是男性。

內地一名女子到美容機構按摩遭遇不舒服經歷，圖為涉事美容機構。（《長沙政法頻道》）

她拒絕店家安排男按摩師 被嘲諷「孤陋寡聞」：

黃女士描述，當時她全裸表示無法接受男按摩師的服務，但對方回應稱：

不要這麼孤陋寡聞，去醫院也有男醫生，然後去洗個腳也有男的。

讓她非常不舒服。

黃女士說當她明確拒絕後，店家雖同意更換女按摩師，但她已沒了好心情。她認為，雖然男按摩師未直接觸碰到她的身體，但未經她同意就進入按摩房仍相當冒犯。

黃女士的丈夫胡先生接到妻子哭著打來的電話後立即趕往按摩店。胡先生指，當他要求對方認錯道歉時，對方卻稱這在她們老家那邊是「司空見慣」，很正常的。

記者與黃女士、胡先生前往按摩店了解情況。當記者詢問：「如果脫了上衣按摩的話，你們會安排男技師嗎？」店長稱表示男、女都可以，強調自己當時全程在裡面：「她（黃女士）那上面還蓋著被子，上面是蓋著毛巾的。那技師剛要說的我給你做，她就說我不讓他做，我說我安排女的，然後她就起來要報警。」

面對記者追問，是否有經顧客同意才安排男按摩師，店長則稱：「她也沒說不行，她也沒告訴我說不讓男技師做。」強調自己從業11年有誠信度，可以退款讓對方不要再來。

對於黃女士指控遭言語冒犯，店長則指是污衊，聲稱：「我說20歲的小夥子都趕上咱自己兒子了，她說不安全，小孩長得精壯，就20歲，怎麼就不安全，而且我在裡頭，你說他在裡頭能把她怎麼的。」經店內其他人勸解，店長最終向黃女士道歉。胡先生也就自己的過激言行致歉。

工業酒精被當白酒！陸工人聚餐飲酒中毒1死 甲醇超標2600倍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】