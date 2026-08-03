山東瑞幸店員用奶油發泡器對嘴餵食　公司：屬打烊廢料已嚴肅處理

8月2日，內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的山東濟南一間門店，因員工在店內嬉戲，使用店內的奶油發泡器（奶油槍）互相喂食，被網民質疑食安監管不嚴、令人不適。事件更在當日一度登上內地微博熱搜第一。



今日（3日）瑞幸公司回應《香港01》表示，公司對此事高度重視並第一時間核查，查明影片中使用的奶油是打烊後的廢棄物料，拍攝涉及的奶油、奶油發泡器都已廢棄。相關行為已違反管理規範，將嚴肅處理；此外，公司將持續對全國門店加強人員培訓，為消費者提供更安心、更高品質的產品；並感謝公眾對關注與監督。



瑞幸員工用奶油泡發器對嘴餵食，引發食安熱議。

瑞幸員工對嘴餵奶油登上微博熱搜第一，引發輿論熱議。

據此前報道，8月1日晚，一則疑似瑞幸門店店員用奶油發泡器互相喂食嬉戲的影片在網絡上被大量轉載。影片畫面顯示，涉事兩人身穿瑞幸工作服，背景為門店廣告牌及後台操作台。影片字幕寫著「吃飽喝足再下班」，其中一人手持奶油發泡器向另一人的嘴裏噴射奶油，期間兩人更對着鏡頭「比耶」。

影片在網絡引發熱議，更登上當天微博熱搜第一。有網民猜測拍攝時間應為下班時段，且設備未實際接觸到嘴部，認為僅屬「玩梗過火」；但亦有大量網民指出，作為食品行業從業人員，使用生產設備拍影片嬉鬧，難免令人擔心食品安全問題，做法令人感覺不適。

據悉，發布影片的社交帳號在事件引發關注後迅速漲粉，但至2日清晨該帳號已被注銷。有網民指，涉事帳號此前曾多次發布瑞幸店內工作日常，當事人位於山東濟南門店。

瑞幸咖啡門店（GettyImages）

今日（3日）瑞幸回應事件表示，公司對此事高度重視並第一時間進行內部調查。經核查，影片中兩位夥伴使用當日門店打烊後廢棄的奶油物料進行拍攝。該行為嚴重違反相關管理規範，公司將嚴肅處理。拍攝中涉及的奶油物料和奶油槍已廢棄。

瑞幸咖啡始終將食品安全及用戶體驗放在首位，瑞幸也將持續在全國門店加強人員培訓，為消費者提供更安心、更高品質的產品，感謝公眾關注與監督。