東莞女童9歲即來初經兼骨齡超前3年　醫揭文具及夜燈成｢催熟｣元兇

近日，東莞一名9歲7個月女童因月經初潮到醫院就診，檢查發現骨齡已達12歲3個月，較實際年齡超前近3歲。醫生評估，女童僅餘約10厘米生長空間，成年終身高將較遺傳身高矮約8厘米。醫生分析，致病誘因包括高碳水飲食、缺乏運動、熬夜肥胖、長期使用香味文具、PC材質塑膠水杯及夜間小夜燈等，屬多重因素疊加。



女童骨齡檢查提示骨齡12歲3月，但女童實際年齡僅9.7歲。（東莞日報）

骨齡超前近三年 生長潛力被透支身高恐大減

據東莞日報，女童小麗（化名）身高140厘米，體重45公斤。經檢查，其骨齡為12歲3個月，較實際年齡超前近3年，骨骼逐漸趨向閉合，確診為性早熟。

醫生解釋，性早熟最大的危害並非單純「早發育」，而是骨齡提前導致生長時間被壓縮，最終成年身高往往低於遺傳水平。小麗的遺傳身高約為158厘米，但醫生評估其最終身高可能僅約150厘米。目前小麗已開始接受干預治療。

六大誘因疊加 香味文具與小夜燈成「催熟」元兇

醫生經病因排查發現，小麗的性早熟屬多種因素共同疊加所致：長期高碳水飲食、缺乏運動、熬夜、肥胖、使用香味文具及PC材質塑膠水杯、夜間開小夜燈等。醫生指出，家長對香味文具及膠杯可能釋放干擾內分泌的化學物質認知不足，夜間光線亦可能影響褪黑激素分泌，繼而干擾激素平衡。

醫生提醒，不少家長誤以為「早長高是好事」，但性早熟對兒童的最直接影響是身高受損，長期而言亦可能對心理造成衝擊，早熟兒童或因身體變化被同伴嘲笑而產生自卑與焦慮。