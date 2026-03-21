女子突來月經弄髒臥鋪被要求賠償180元？鐵路通報：未向旅客索賠

近日，有網民發文稱，自己乘坐火車臥鋪時因月經突然來臨不慎弄髒，被工作人員要求自行清洗或賠償180元（人民幣，下同），事件引發熱議。



3月20日，鐵路蘭州客運段發佈通報稱，列車員全程協助清洗，未向旅客索賠，該段列車已上線女性衛生用品。



張女士發帖稱在過夜火車上買不到衛生巾。（小紅書）

女子突來月經弄髒臥鋪 被要求賠償180元？

《極目新聞》報道，發帖人張女士稱，她於2025年10月9日乘坐蘭州鐵路局K228次列車，因路程較遠，選擇了臥鋪。據她回憶，因經期不規律，上車後突然來月經，備用衛生巾用完後，發現火車上買不到衛生巾，也因休息時間不好向其他旅客借，她便把衣服墊在身下睡了一夜。

張女士不慎弄髒床單。（受訪者供圖）

次日中午，張女士發現床單被弄髒，對方表示，需要張女士自行清洗乾淨或賠償180元。張女士坦言，因支付不起，她選擇洗床單，「當時既狼狽又尷尬，洗完後怕再弄髒，一直站到下車。」隨後，張女士在貼子裏發問：「衛生巾是女乘客的剛需，為什麼沒有售賣？」，引起不少網民共鳴。

鐵路回應：全程協助清洗 未向旅客索賠

3月20日，蘭州客運段官方微博發佈情況說明，針對此事作出回應。通報稱，2025年10月10日中午，列車員清理衛生時，看到張女士褲子和衣服有大片血跡，隨即詢問其身體狀況。張女士告知列車員，自己正處於經期。列車員查看鋪位後，告知張女士污染列車臥具需要自行清洗或者按床單、褥毯定價賠償180元，張女士表示沒錢賠償，願意自行清洗。

網民在評論區留言稱自己也曾清洗過床單。（小紅書）

通報指出，列車員接了溫水，協助張女士清洗被污染的床單。在列車員接手清洗過程中，張女士又將另外空餘床鋪床單及邊凳座套污染，該列車員再次對第二條被污染床單進行了清洗。處置全過程中，列車長和列車員未向張女士收取任何賠償費用，蘭州客運段也未對所在班組進行任何形式的考核和問責等處罰。

對於張女士提出「列車上沒有售賣衛生巾」的問題，通報指出，自2025年12月1日起，蘭州客運段在具備商品銷售資質的旅客列車，已上線女性一次性衛生用品銷售服務。12306客服也表示，目前該趟列車已有衛生巾售賣，但可能出現售罄情況。