模仿老師爆紅！鍾美美花3百萬留學：人生才剛開始，我想出去看看

8月3日，19歲網紅鍾美美接受魯豫專訪，鍾美美承認4年波士頓大學的留學花費大約為300萬（人民幣，下同）。他提到， 很多人認為，300萬扔銀行裏不好嗎，「那麼多錢，你就開開心生活。可是我的人生才剛剛開始啊，我想出去看看。」他說，現在好憧憬自己的校園生活，「我覺得它一定是很有趣的。」



而在採訪中他也坦言，自己理想的職業是成為一個演員，而學習是自己當下最好的選擇，因為靠當網紅來的流量是不可控的，甚至是「一定會失去的」。他說，那些爆紅的網絡段子是來自自己曾經的表演天賦和靈氣，是與生俱來的，「付出的努力，連1%都沒有。」

鍾美美接受魯豫專訪。（微博@鍾美美）

鍾美美因模仿老師在課堂上與同學的對話神情爆紅：

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但是當這些靈氣和天賦被置換成錢、房子和車之後，是一定會消散的。他也能感受到短視頻行業面臨的衝擊，也害怕自己有一天會不紅了：

所以一定要學習，我需要一點文化來豐富自己，等大家看到我的下一個成功的作品的時候，那就是我的創造了，它不是與生俱來的，是我學習的結果。

值得一提的是，採訪中鍾美美介紹自己進入波士頓大學就讀的不是公眾普遍猜測的傳媒專業，也不是他為成為演員而打基礎的表演專業，而是人類學專業。

「我覺得我就喜歡這種很特別的學科。」採訪中他告訴魯豫，人類學確實是一個很廣泛的學科，但也許他能從中找到自己，他坦言，在短視頻的拍攝和各個角色的表演中，他有時候會找不到自己，「有時候想把自己的靈魂給拽回來。」

2020年，年僅13歲的鍾美美憑藉模仿中小學老師的短視頻走紅，其對老師神態、語言和動作的精準模仿，引發了網友們的強烈共鳴。

走紅後，他在接受媒體採訪時曾透露，有家公司想跟他簽約，可以一年付給他100萬的簽約費用，但他卻拒絕了。

鍾美美的理由是：

有可能廣告商給我一百萬，他後期掙一千萬，剩下的全是他的。

鍾美美還表示，簽約可能耽誤學習，學習好了未來可能賺一千萬，一個億。

據北青娛見消息，2026年6月22日，網紅鍾美美（鍾宇升）發文稱被波士頓大學錄取，校方官方賬號隨後在評論區回覆「歡迎加入BU大家庭」。

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