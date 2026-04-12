內地電競旁述｢喳喳｣着短裙捱轟 油黑臉變身｢柯南黑衣人｣反擊網民
撰文：盧詩文
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近日，在內地《永劫無間》NBPL電競賽事中，知名女旁述員「喳喳」因穿短裙側腿而坐遭網友炮轟「迎合男性凝視」，甚至傳出主辦方強制「露腿」的性別雙標質疑。
儘管當事人發文澄清着裝全屬個人選擇但仍難平息輿論。隨後，她塗黑臉以一身《名偵探柯南》黑衣人造型亮相旁述席，從頭到腳包裹嚴實，用極致自嘲反擊「穿着暴露」的指控，瞬間在網絡瘋傳。
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旁述服裝被指迎合「男性凝視」
近日，在內地《永劫無間》NBPL 電競賽事的轉播中，知名女旁述「喳喳」因穿着短裙並在主播台上側腿而坐，引發部分網民激烈批評。有激進聲音認為，這類穿着是為了迎合「男性凝視」，甚至有傳言指主辦方強制要求女旁述「露腿」以博取點擊，而男旁述則被規定穿西裝，批評官方存在嚴重的性別雙標。
澄清無效？女旁述神級自嘲化身「柯南黑衣人」登台
面對不實指控與網絡欺凌，事主「喳喳」第一時間於社交平台澄清，強調賽事組從未干涉其穿着，一切搭配皆屬個人選擇。此外，網傳「腿部發青」實因新的旁述席空調直吹導致體表溫度過低，與坐姿無關。
然而，解釋並未平息風波，部分此前以「聲援喳喳」名義批評賽事組的網友，因不滿其闢謠轉而攻擊她為「敵方坐騎」。
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為了澄清事實，喳喳在隨後的賽事轉播中使出奇招。她當天竟然換上全黑緊身衣、黑色絲襪及手套，甚至連臉部也全部塗黑，完美還原《名偵探柯南》中的經典「黑衣人」形象。整個轉播過程完全沒有露出一丁點皮膚，以最極端的方式回應「穿着暴露」的指控。這次「黑化」直播瞬間在網絡瘋傳。
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