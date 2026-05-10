上海最後一個電話亭日收入僅3元　婆婆堅守30多年價格竟不變

撰文：新華網
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在幾乎人人有手機的時代，誰還在用座機打電話？還有人守着電話亭嗎？

在人流如織的福州路，坐落着上海最後一間公用傳呼電話亭，沈玉琇婆婆坐在這間福州路614弄「紅亭子」裏一守就是三十多年。

在人流如織的福州路，坐落着上海最後一間公用傳呼電話亭。（新華網提供）

這個電話亭陪伴路人三十多年，價格不變：

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打電話價格不變，只為供人救急

「爸爸，你看這裏有兩台電話機！」

一個周末，福州路上的「紅亭子」引起了小朋友的注意。「居然還有人在值守公用電話亭。」小朋友的爸爸透過窗口看到沈玉琇，露出驚訝的表情。

福州路614弄的公用傳呼電話亭（新華網提供）

電話亭現在生意怎樣？面對記者提問，沈玉琇拿出記賬本，「現在打電話的價錢沒變，上海本地電話每3分鐘4角（人民幣，下同），外地長途電話1分鐘2角，可以付現金，也可以掃碼付費。」

這個月做了五六十塊的營業額，昨天做了3塊錢。我有退休金，不靠這個生活。
沈玉琇

現在來打電話的多是老主顧，「有時候能打掉十幾塊話費，我也曉得，他們其實是在照顧電話亭的生意。」

沒生意的時候，她就自己「照顧生意」，給自己的親人朋友打電話，「聽聽聲音也好呀。」一晚撥通3通電話，「想你了」這三個字她說得最多，撥通電話的她笑得很開心。

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福州路一頭是人民廣場，一頭是外灘，電話亭周邊老字號店舖雲集，過路的人多了，總有人手機沒電或者忘帶手機，有急事可以來打公用電話。

這裏是上海最熱鬧的地方，應該留一個應急窗口。
沈玉琇

在社交媒體上，有人在遊記中點評：「沒想到上海還保留了電話亭，恰恰體現了管理智慧，老樹開新芽，也很人性化。」

30年前，每月營業額四五千元，「拷機（傳呼機）一響，大家排隊打電話」

沈玉琇見過電話亭最輝煌的時代。上世紀90年代，人們外出時要與家裏聯繫，就需要使用公用電話。

沈玉琇告訴記者：

這個電話亭是1993年有的，居委會叫我來電話亭管賬，那時門口有個公交車站，來往的人非常多。大家都用拷機（傳呼機），拷機一響，就排隊過來打電話。

當年，電話亭有五個人輪班兩班倒，一個月五部電話的營業額高達四五千元。

陪伴路人三十多年，「人與人的温度」不變

近幾年，南京東路街道兩次重新裝修了電話亭，為了讓小空間物盡其用，沈玉琇讓社區保安、修車師傅也進來休息，這份「人氣」也給電話亭帶來了更多生機。

近幾年，南京東路街道兩次重新裝修了電話亭。為了讓小空間物盡其用，沈玉琇讓社區保安、修車師傅也進來休息。（新華網提供）

「我生在福州路，長在福州路，這裏的居民我都很熟。」

雖然來打電話的人少了，但她記得愛人去世前的叮囑：

電話亭不能關掉，哪怕一分錢沒有也不能關，對於過路的人來說，電話亭的燈光也是一種陪伴。

沈玉琇很珍惜「人與人的温度」。在她的手機裏，珍藏着許多與來訪者的合影，有媒體記者、自媒體主播、做社會調查的大學生。「90後」畫家陳漢煜畫了一張像，被她擺在窗前。

網友紛紛留言，訴說着自己與公用電話，與牽掛之人的感人回憶：

一通電話，便是跨越山海的奔赴，便是最動人的告白，你有遠方牽掛的人嗎？不妨現在就拿起手機給許久未見的ta打個電話吧！別讓思念留白，別讓牽掛過期。

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