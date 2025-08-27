兩女生膽粗粗去深圳闖蕩搵工　小店老闆知道後竟這樣做　後續曝光

近日，兩位來深圳求職的女生，小劉和小宋，被小店老闆退款的暖心事件，讓無數網友「破防」。後續來啦！深視新聞記者了解到，她們已在深圳龍崗青年驛站落腳。



事情是這樣的，8月16日下午，小劉和小宋來到龍崗區一家小吃店吃飯，期間商量住哪裏去哪裏面試等安排。結賬離開後，在傍晚6點左右，卻收到了13元的退款通知，並備註：

歡迎來深圳，加油，免單。

事後，她們將這件事發到了短視頻平台，直呼「真的温暖到了」（點圖放大瀏覽）：

小吃店老闆潘先生說：

是我合夥人把錢退了，他跟我說，兩個小女孩在創業，不容易，我覺得這是一個善舉，雖然金額不大，但能讓她們温暖一點是一點，這就是我們的初衷，也希望她們能順利在深圳，找到工作留下來。

小劉告訴深視新聞記者，這次是家人推薦她們出來闖一闖，就選擇了深圳，之前很少出遠門，一開始很害怕，剛來深圳就感受到温暖，她們說當時最真實的感受是感動，也有些哽咽，出門在外也是第一次感受到，這種温暖時刻「希望老闆生意興隆，我們都會越來越好」。

現在，小劉和小宋，真的在深圳落腳了（點圖放大瀏覽）：

入住後她們感慨，這裏設備完善，直接拎包入住，感受到深圳是一個，辦事效率非常高的城市，對年輕人很友好。此外，她們收到「展翅計劃」參訪活動的邀請，針對兩人的專業方向和實習意圖，也將結合實際需要，鏈接簡歷優化、面試提升，以及青年社群等資源，幫助她們快速融入深圳生活。

據了解，7月進入暑期實習高峰期，龍崗區全區驛站收到超1萬條申請，服務青年2074人，申請入住比例約5：1。龍崗團區委團務部部長李玉婷介紹，青年驛站為來深青年，提供差異化免費住宿方案，為大家提供住宿上的便利，降低來深成本：

我們希望讓更多處在不同階段的青年，從臨時落腳到紮根生長。

小食店合夥人黃先生的留言（深圳衛視）

小劉和小宋告訴記者，目前幾場面試都通過了，接下來也會繼續參加面試，再根據情況考慮，黃先生也在私信中，祝福她們「好好休息，休息好了才有好的狀態去面試」。

在深圳，每個努力的身影都會被注意到，未來我們會在深圳紮根！

她們感嘆道，深圳的包容性很強、機會很多，遇到的人都很好、很和善。「之前躲雨的時候，遇到了一位保安大哥，他很熱心給我們介紹工作。」

小劉說：

我們也跟朋友分享了在深圳的經歷，被催更求職vlog，他們都感嘆，「大城市就是機會多」，我們也會跟同學、朋友推薦深圳，之前就有聽說，「來了就是深圳人」，這次有了真實、深刻的體會。

每年，有無數個「小劉和小宋」在畢業後奔赴深圳。「百萬英才匯南粵」行動計劃已吸納超過100萬應屆高校畢業生，留粵來粵就業創業。

「百萬英才匯南粵」行動計劃（深圳衛視）

深圳連續兩年位居《中國城市95後人才吸引力排名》第一，常年位居高校畢業生就業首選城市榜單前列，年均新到深就業的市內外高校畢業生超40萬人，各類人才總量接近700萬人。為方便各地高校畢業生來深找工作，深圳相繼推出「深夢」系列公益活動，為各地來深高校畢業生，提供免費15天居住福利，解決他們階段性、過渡性的居住需求。

點圖放大看看網民在評論區留言分享自己在深圳遇到的暖心事：

這件暖心事，迅速引起網友關注和熱議，截至8月21日13時，點贊量超39萬，網友發出超9000條評論討論。有人點贊暖心舉動，有人回憶自己來深圳拼搏的經歷，有人分享自己在深圳遇到的暖心事。

就如網友的感慨：

「在這裏遇到很多很好的人，彼時又想起自己拖着行李箱下高鐵，看見的那句話，『來了就是深圳人』。」

在這場雙向奔赴裏，一切美好，剛剛開始。

