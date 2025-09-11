14歲少女拓展營遭體罰亡　老師扣留6封求救信　家屬求追究虐待罪

去年9月，河南一名14歲少女在拓展營中遭體罰、虐待，後因身體電解質紊亂，歷經一個月的搶救仍不幸離世。事發後，涉事拓展基地關閉，該基地的校長、生活老師等3人涉嫌虐待罪被刑拘，心理老師陰某某涉嫌侵犯通信自由罪被捕。

9月9日，受害者父親王先生透露，女兒出事前曾透過陰某某向家長寄出6封信求助，但均被對方攔截。

今年6月，該案一審第一次開庭，後因王先生提交新證據要求追究陰某某虐待罪致法院休庭。案件今日（11日）將進行一審第二次開庭。



女兒拓展營內遭體罰身亡

《揚子晚報》報道，王先生介紹，女兒莉莉（化名）年僅14歲，事發前剛辦理休學一年。王先生後來在網上見到河南中牟縣某拓展基地的廣告，欲讓女兒去學習國學同時接受心理疏導。他表示，該拓展基地拒讓學生帶手機，若想與家長聯繫，只能使用老師的電話或通過老師寄信，「事發之前，老師給我發過一些孩子的照片，當時看著沒什麽問題」。

去年8月26日晚，王先生接到莉莉被送往醫院，「那時候我和妻子都在北京，連夜開車趕回河南」。當他們趕到醫院時，只見莉莉的眼睛幾乎失明，渾身遍體鱗傷，「我們到了之後孩子還沒意識到，我們叫了她幾聲，女兒竟委屈地哭了起來」。

莉莉生前照片。（中國新聞網）

王先生稱，莉莉當時被診斷為電解質紊亂，此情況有可能致命，一般是由長期日曬、營養攝入不足導致，說明女兒在學校經常在太陽底下罰站，也沒有吃飯。

從去年8月26日至9月26日，莉莉一直在ICU搶救，昏迷時會說「憑什麽打我」的夢話。王先生稱，莉莉曾在一兩天突然清醒過來，第一時間問是否有收到她寄出的求救信，「我這才知道有這回事。她還告訴我們在拓展營裏被轉移和虐待的情況，回憶具體細節的時候還被嚇得直咬舌頭。我認為正是在學校中有不好的經歷，才導致女兒的精神有些崩潰」。

去年9月26日，莉莉因搶救無效離世。事件在網上引起關注，當地警方以涉嫌虐待罪、侵犯通信自由罪，拘捕涉事拓展基地的校長、生活老師、心理老師等4人。事發後，很多拓展營的學生聯繫王先生並願意向警方作證，他才得知女兒身上的外傷，是在拓展營被體罰所致。

莉莉歷經一個月的搶救仍不幸離世。（揚子晚報）

心理老師侵犯通信自由罪成獲刑

王先生提供的檢方起訴書顯示，被害人王某某（莉莉）於2024年6月至8月份在中牟縣狼城崗鎮柯貞拓展基地學習、生活，被告人陰某某在該基地擔任心理教師，負責學生與家長之間的日常通信聯絡。

王某某因嘔吐、心臟疼痛等症狀，遂寫信請求父母將自己接走治病，並將信交由陰某某，讓其幫助轉交給父母；陰某某違背王某某的意願，擅自將信件予以隱匿。同年8月26日晚上8時許，王某某在陰某某的宿舍內暈倒，經醫院搶救後不治。經鑑定，王某某的死亡原因符合因長時間日曬及攝入不足、嘔吐等多種因素引起電解質代謝紊亂致腦部病變，並繼發肺部感染，終致多器官功能衰竭。

陰某某到案後如實供述上述犯罪事實，對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。檢察院認為，陰某某隱匿他人信件，侵犯公民通信自由權利，情節嚴重，應當以侵犯通信自由罪追究其刑事責任。陰某某認罪認罰，可以從寬處理。綜合本案事實、情節，建議對陰某某判囚6個月。

家屬發現莉莉身上有多處傷痕。（中國新聞網）

家屬發現莉莉身上有多處傷痕。（中國新聞網）

家屬提交新證據

王先生提到，警方在陰某某家中搜出180多封信，不僅有莉莉寫的信件，其他學生想寄給家長的信也被她截下，「陰某某攔下我女兒6封信，其中有3封信被她銷毀，在第一次開庭的時候檢方將剩餘3封信的內容展示了出來，信中女兒說要讓父母接她回家看病」。對於為何要攔截學生的信，陰某某在庭上解釋「把學校規定看得太重」，但拓展基地沒有此規定。

王先生認為，陰某某不僅涉嫌侵犯通信自由罪，還涉嫌虐待罪，因此他在第一次開庭時提交新證據，法院休庭要求警方對此案補充偵查。該案於9月11日進行一審的第二次開庭，至於另外3名拓展營涉事人員涉嫌虐待罪的案件開庭還未有消息。

案件9月11日將進行一審第二次開庭。（揚子晚報）

據報道，涉事拓展基地名為「河南柯貞拓展服務有限責任公司」。企查查App顯示，該公司已於2024年10月22日被註銷。此前經營內容涵蓋熱食類食品製售、體驗式拓展活動及策劃；體育賽事策劃；體育競賽組織；體育保障組織；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）等。

去年9月4日，受害人在醫院搶救期間，當地曾就該拓展基地發布情況通報，稱王某（莉莉）在河南柯貞拓展服務有限責任公司參加體能訓練時，教官吳某對其作出罰站、拖拽等體罰行為，造成王某身體輕微損傷。關於馬某遭教官猥褻一事，經查，河南柯貞拓展服務有限責任公司靳某利用教官身份猥褻學員。目前，吳某、靳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。據報道，目前該案尚未開庭。