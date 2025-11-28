雷州中學生被老師用課本打中鼻子流血　後突發癲癇住院

近日，廣東省的朽女士向內媒反映稱，其就讀雷州市英利中學九年級的侄女車某，在11月12日晚自習期間遭老師體罰後，突發癲癇住院，目前已從當地醫院轉至廣東三九腦科醫院接受治療。



朽女士回憶，11月12日晚自習課上，車某因為在協助同學看畫，遭到旁邊老師用課本打鼻子，當場導致流大量鼻血。隨後，車某在第二節課時出現癲癇發作，手腳抽筋。校方立即聯繫家人將她送醫。

在送醫過程中，車某先後被英利中心衛生院和雷州市仁康醫院拒收，最終被廣東醫科大學附屬醫院接收。截至11月25日，車某已住院14天。醫院出具的疾病診斷證明書顯示，她被確診為頭頸部挫傷、症狀性癲癇（繼發性癲癇）、胸背部皮膚挫傷，並標註癔症待查。朽女士表示，事發前孩子極少生病，現在癲癇發作毫無規律，家人對她的病情非常擔憂。

據朽女士介紹，車某的家庭情況較為特殊，母親為聽障人士，父親則患有精神疾病，家庭收入主要依賴母親的零工及親友的幫助。目前，住院期間學校已累計墊付4萬元人民幣治療費，然而截至11月25日，這筆費用已接近用盡。朽女士指出，家屬希望能將孩子轉至專業醫院進行針對性治療，但與學校多次溝通轉院事宜卻未得到回應。

（奔流新聞）

（奔流新聞）

英利中學的工作人員在11月25日接受採訪時表示，老師用課本打學生的行為屬實，但目前尚無法判斷車某的癲癇發作是否與此行為有關，需等待司法部門的鑒定結果。校方承諾已經履行人道救助義務，並將根據司法機關的報告推進後續事件處理。同日，雷州市英利派出所的工作人員表示對此事不太了解。

11月26日，朽女士告訴記者，相關部門已與家屬溝通車某的後續治療事宜，並明確告知其需全力進行治療。隨後，車某已順利轉至廣東三九腦科醫院進行治療。