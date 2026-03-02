瘋傳內地中學「早5晚11」超硬學習作息表震驚全網　官方這樣回應

近日，一份據傳來自甘肅臨夏州廣河中學的超長作息表在網路上引發熱議。該作息表顯示，學生每天從凌晨5點35分開始背書，直到晚上11點20分結束一天的學習。如此高強度的學習安排，不僅讓人感到震驚，還引發了網友對學生身心健康的廣泛關注。



據《大風新聞》報導，依網傳作息表顯示，學生每天的日程幾乎被學習填滿。早晨5點35分開始自習背書，早餐僅有25分鐘，午餐和晚餐分別為30分鐘與25分鐘，午休僅安排30分鐘，甚至還有20分鐘的宣誓時間。晚上10點後，住校生需在20分鐘內完成洗漱，隨後繼續晚自習至23點20分，而走讀生（非住校生）則需上課至23點10分。

該中學宣傳片強調學生入夜後依舊在教室奮發念書。（微博/廣河縣融媒體中心）

「魔鬼作息表」引發網民憂慮學生的身心健康：

此消息一出，立刻引發內地網友的熱烈討論。有網友表示：「25分鐘吃飯，連排隊都不夠，這飯是用來吃的還是來吞的？」也有網友擔憂學生的健康，強調睡眠時間不足7小時遠超教育部的規定，並可能導致身心俱疲。此外，有人批評這種「時間換分數」的模式，忽視了學習效率與學生的全面發展，甚至認為這種管理方式會加劇教育內捲，對學生的長期發展極為不利。

值得注意的是，類似的作息表並非首次引發關注。衡水中學、黃岡中學等知名學校的作息表也曾在網路上流傳，但這些學校普遍將起床時間安排在6點之後，並在用餐與休息時間上較為寬裕。

針對此次事件，記者嘗試聯繫廣河中學，但未能成功取得回應。隨後，記者向廣河縣教育局求證。一位教育局工作人員表示，已關注到此事並向上級領導匯報。對於網傳作息表的真實性，該工作人員澄清道：「這是學校參考外地學校的作息安排制定的，尚未實際投入執行。」他補充說，教育局已與學校負責人協商，若確定不合理，將進一步調整。

