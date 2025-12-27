13歲仔遭老師掌摑致眼睛九級傷殘　法院判校方賠逾70萬元

2023年3月，13歲男孩小胡因遭老師掌摑而右眼失明。2025年3月4日，經過司法鑒定機構評估，確認小胡雙眼視力損害與自身疾病存在因果關係，外傷與疾病的影響程度相當。最終認定其傷殘等級為九級。9月25日，河北蔚縣法院裁定學校需一次性賠償小胡醫療費及傷殘賠償金共計70萬餘元人民幣。近日，家屬因護理費問題再次向法院提起民事訴訟，蔚縣法院已正式立案。



據內媒報道，小胡於2010年出生，居住於張家口市蔚縣某村，是當地一所小學的學生。由於父母以打工為生，家庭經濟情況有限。2019年左右，他開始出現視力問題，2020年在醫院檢查時發現左眼視網膜脫落。儘管接受了多次手術，情況卻未得到改善。

2023年3月15日，小胡的班主任王某某連續掌摑了他，導致小胡感到眼部不適。隨後他被診斷為右眼孔源性視網膜脫離、繼發性青光眼及玻璃體積血，緊急住院治療。

手術後，小胡的視力持續下降，日常生活及學習受到嚴重影響，並因精神打擊變得沉默且孤僻。家人為了照顧他，需要長期在家陪伴。目前，小胡處於休學狀態，計劃送至特殊教育機構就讀。

姐姐胡女士表示，家人曾告知老師不要打小胡的頭部，但老師仍然對他施加了體罰。她焦慮地提到弟弟的視力問題及未來生活的擔憂。由於刑事責任的鑒定未能達成共識，胡女士和家人只能選擇民事訴訟。她曾多次嘗試尋找相關鑒定機構，卻未能確定小胡眼傷與老師掌摑之間的因果關係。

等待警方的回應和鑒定結果使家屬感到無力，胡女士透露，案件經過近一年，才收到警方的受案回執，但內容存在差異，無法有效推進案件。2024年，胡女士委託律師尋求第三方鑒定機構的幫助，但受到刑事鑒定的嚴格要求，最終選擇放棄刑事控告，轉向民事訴訟訴求。

2024年12月，蔚縣法院委託第三方機構對小胡的雙眼損傷進行鑒定。鑒定結果顯示，外傷和自身疾病對視力損害的因果關係相當。小胡的右眼視力降至0.08，符合重度視力損害，雙眼傷殘等級被綜合評定為九級。

2025年9月25日，蔚縣法院作出判決，校方需支付小胡醫療費、傷殘賠償金及精神損害賠償金，總計達70.6萬元。校方表示不異議，願意全額賠償，但也提出希望返還部分墊付款的要求。法院認為小胡沒有過錯，校方應承擔全部賠償責任，且支持小胡的精神損害賠償請求。

胡女士提到，弟弟因眼傷後變得更加孤僻，日常生活受到極大限制。她希望弟弟能早日走出陰影，回歸正常生活。但由於家庭經濟困難，聘請心理輔導的費用對他們而言無法負擔。

近期，父母已就小胡的護理費問題向蔚縣法院重新提交了訴狀，並在12月12日正式立案，希望能進一步維權。