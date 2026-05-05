湖南煙花廠爆炸21死　500米內門窗玻璃震碎　幾百斤巨石炸飛│有片

5月4日下午，長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間發生爆炸。截至5月5日早上8時，事故已導致21人死亡，61人受傷。內媒報道指，爆炸點約500米範圍內的民房門窗玻璃均被震碎。另有目擊者稱，有幾百斤的石頭被炸飛到路邊，有村民因受驚嚇已經離開村子。



5月5日凌晨，湖南瀏陽煙花廠爆炸現場，消防員正在現場進行救援作業。（中國新聞網）

5月4日16時43分左右，長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間發生爆炸。截至5月5日8時，事故已導致21人死亡，61人受傷。（抖音截圖）

幾百斤巨石被爆炸掀飛 家中門窗震碎變形

據《新京報》報道，有住在煙花廠附近的村民稱，家裏門窗被震碎和變形，有幾百斤的石頭被炸飛到路邊。還有村民稱，因爆炸聲太大，她受了驚嚇已離開村裡。

另據《中國新聞網》報道，爆炸點約500米範圍內的民房門窗玻璃均被震碎。事故發生後，消防員用48米舉高噴射消防車滅火，並出動防爆消防滅火偵察機械人作業。

5月5日凌晨，湖南瀏陽煙花廠爆炸現場，消防員正在現場進行救援作業。（中國新聞網）

瀏陽官渡鎮兵和村一位村民稱，她丈夫就在發生爆炸的煙花廠上班，負責搬運貨物。爆炸發生後，這位村民第一時間撥打丈夫的電話。

「我打了四次才接通，他（丈夫）迷迷糊糊告訴我煙花廠爆炸了。」她說，丈夫是從爆炸現場爬出來的，背部、頭部、手臂和面部均受傷，已在醫院接受治療。

爆炸點約500米範圍內的民房門窗玻璃均被震碎。（抖音截圖）

目前，事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，及時將危險區域群眾撤離到安全地帶。

傷員多為骨傷

據《央視新聞》報道，目前救援工作仍在緊張進行中，受傷人員被送入當地醫院進行緊急救治。據悉，爆炸發生後，傷員送至兩家醫院進行緊急救治，年齡較大為68歲，年齡較小的有20多歲，多為骨傷傷員。當地已配備精幹力量進行救治，長沙相關專家已趕赴醫院指導傷員救治工作。

涉事企業負責人被警方控制

據此前報道，救援現場設置了20個救援陣地，救援隊員攜帶3台救援機械人，採取人、機協同模式，開展拉網式救援。截至5月5日8時，經過第一輪摸排，事故已導致21人死亡，61人受傷，傷者被緊急送往醫院救治。

此前報道：湖南煙花廠爆炸增至21死61傷 涉事企業負責人被採取控制措施

目前，現場救援指揮部正組織開展第二輪排查。公安機關已對涉事企業負責人採取控制措施，事故原因調查、善後處置等工作正在有序進行。