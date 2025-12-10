1歲女童誤吞髮夾 出現反白眼症狀 終靠高纖蔬菜將其排出體外

內地一名1歲的女童不慎將3厘米長的髮夾吞進體內，醫生擔心為女童進行麻醉做胃鏡會有風險，因此建議家長可多讓孩子食用韭菜、金針菇等，最後女童順利將髮夾排出體外。



內地一名1歲多女童在12月4日晚玩耍時，不慎將3厘米長的髮夾吞下，雖其母親得悉後已立刻為孩子進行哈姆立克急救法，惟髮夾已被女童吞進體內，女童隨即感不適，出現翻白眼症狀。

醫生建議多食韭菜、金針菇助排便

母親見狀後立刻求醫，醫生指由於髮夾邊緣圓滑，暫時無生命危險。不過考慮到女童年紀尚小，不宜麻醉進行胃鏡檢查，醫生建議母親可讓女童多食用可促進腸道蠕動的食物，如韭菜、金針菇等，以幫助排便。母親聽從建議後，翌日女童順利將髮夾排出體外。

處理兒童哽塞方法

步驟一：如果孩子清醒，可鼓勵他嘗試咳出異物，然後張開口部檢查，並嘗試取出口腔內鬆脫的異物。

步驟二：如不成功，可讓孩子向前彎，使頭部低於肺部，用掌根拍打其背部（肩胛骨之間）五次，以協助他咳出阻塞物。

步驟三：完成後，立刻檢查口腔，看看異物是否已鬆脫。假如異物仍哽塞氣道，可轉用環抱推腹法：站在孩子背後，一手握拳，虎口向內，並放於他腹部肚臍之上；另一隻手則握住該拳，並迅速向內及向上擠壓孩子腹部五次。

步驟四：完成後，立即檢查口腔，把已咳出的異物除去。如不成功，可重覆步驟二及三，直至異物咳出為止。

步驟五：假如孩子不省人事及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將孩子送院治理。

步驟六：當阻塞物被取出，而孩子的呼吸又恢復正常，則可把他置於復原臥式，並安排入院治療。

處理嬰兒哽塞方法

步驟一：將嬰兒俯伏在你的前臂上，使其頭部向下。然後用大腿承托前臂及嬰兒，用另一隻掌根連續拍擊其背部(肩胛骨之間)五次。

步驟二：不成功的話，將嬰兒身體翻轉。在胸部快速壓5次。 (手法與嬰兒心肺復蘇法相同，用兩隻手指放在乳線和胸骨的十字連線下)。

步驟三：反覆重覆以上兩個步驟，直至嬰兒吐出阻塞物。

步驟四：如嬰兒昏迷不醒及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將嬰兒從速送院。