11歲男童誤吞10克金豆　母叮囑「勿在外拉屎」　5日後才完璧歸趙

江蘇一名11歲男童稱要「鍛煉舌頭的力量」，吞下母親花萬元買的10克金豆，其後母親叮囑男童「不能在外面拉屎」，直至事發後第5天，男童成功在家中將金豆排出「完璧歸趙」。



紀女士的金豆。（金羊網）

江蘇昆山的紀女士說，自己10月17日花費萬元網購了一個10克重的金豆，10月22日收貨後，她11歲的兒子將金豆拿到屋內把玩，「當時我正在陽台洗衣服，他說『媽媽你快過來，我要死了，我把金子給吞了』。」

紀女士起初以為兒子在開玩笑，當確認兒子真的將金豆吞下時，她哭笑不得，「以前我姪女吞過硬幣，後來帶到醫院，醫生說問題不大，拉大便能拉出來。然後我就在網上搜了一下，也都說金子也能拉出來，我就沒太放在心上。」

紀女士便因此提醒兒子，「不能在外面拉屎，這個屎有點貴。」她苦等了5天後，對着兒子的大便找了兩次還是未找到金豆，於是10月26日，她帶兒子去了醫院。

右下加亮點為金豆。（金羊網）

醫院開出的病歷單顯示，患兒5天前誤吞約10克黃金，其間解兩次大便未發現，目前無腹痛、嘔吐等症狀，診斷結果顯示胃內有異物。

紀女士說，「上午去的醫院下午就拉出來了」，自己把相關內容發布到社交平台，引起50多萬人圍觀，她提醒，「大家一定要把家中的黃金妥善存放，千萬別讓熊孩子看到。」