7歲男童誤吞鈕扣電池致腸道穿孔　醫生建議餵1東西：爭取急救時間

孩童好奇心旺盛，誤食異物是常有的事。台灣有醫生日前在Facebook分享病例，提到1名7歲男童誤吞鈕扣電池，導致腸道穿孔，所幸術後無虞。他警告，鈕扣電池會因「陰極持續釋放鹼性物質」而破壞腸壁，導致腸胃壁壞死、腸道破裂，甚至危及生命，建議如孩童真的不幸誤吞鈕扣電池，家長可以每隔10分鐘餵孩子吃約10毫升蜂蜜，連續6次，以爭取急救處理時間。



台灣有醫生日前分享病例，提到1名7歲男童誤吞鈕扣電池，導致腸道穿孔。（GettyImages）

台灣急症室醫生翁梓華在Facebook專頁分享病例，指曾接收過1位7歲男童疑似誤吞鈕扣電池，當時男童出現肚子劇痛、冒冷汗的症狀。他即時安排男童接受X光檢查，結果顯示男童的確吞下鈕扣電池，導致腸道穿孔，需要緊急開刀，所幸術後男童生命徵象穩定，已康復出院。

翁梓華提到，誤吞鈕扣電池初期不會有什麼特別症狀，求醫後要盡早透過內窺鏡確定鈕扣電池卡住的位置，再採取相應措施。如果鈕扣電池卡在食道，醫生會借助內窺鏡即時取出，但若已通過食道，並超過內窺鏡可取出位置，就要安排手術。

翁梓華警告，鈕扣電池會因「陰極持續釋放鹼性物質」破壞腸壁，導致腸胃壁壞死、腸道破裂，甚至危及生命。（GettyImages）

翁梓華又提醒，鈕扣電池體型細小，於微型電器多見，包括幼童玩具，但正因其普及，就令人忽視它可能對孩童構成威脅。有些孩子覺得好奇、好玩，便將鈕扣電池放到嘴裏，結果不小心吞下，釀成悲劇，「這小小電池一不小心就可能剝奪了一個寶寶的小生命」。

他表示，很多家長不理解誤食電池的嚴重程度，或誤以為是電池在體內「持續放電」導致問題。事實上，電池的傷害主要源於「陰極持續釋放的鹼性物質」，這些鹼性物質會令腸胃壁壞死，而壞死的腸壁又容易將電池「沾黏」。如果電池持續釋放鹼性物質未取出，腸壁就會持續壞死，可能導致腸道破裂，嚴重可致命。

他建議，如孩童不幸誤吞鈕扣電池，家長可以每隔10分鐘餵孩子吃約10毫升蜂蜜，連續6次，以爭取急救處理時間。（unsplash）

翁梓華強調，預防勝於治療，家長妥善存放電池才是最佳方法，建議可考慮將電池放到孩子拿不到的高處，並用鎖匙鎖好。他又援引醫學論文，表示「蜂蜜可以有效緩解鈕扣電池釋出鹼性物質的時間」，提醒家長因送醫需時，如果孩童真的不慎誤食鈕扣電池，家長可以每10分鐘餵孩子吃2茶匙（大約10毫升）的蜂蜜，連續6次，以爭取「到急診做後續處置的時間」。

（「急診柯南．翁梓華醫師」Facebook專頁）