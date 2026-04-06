成都千呎凶宅5個月拍賣3次 起拍價狂跌至16萬 網民：到底有多凶
撰文：中天新聞網
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四川成都一個曾發生非正常死亡事件的凶宅近日再度引發網絡關注，該單位在短短五個月內已歷經三次拍賣，起拍價從最初的26.6萬元人民幣一路下修至16.6萬元人民幣，跌幅超過七成，卻仍未能順利完成交易，引發網友熱議「到底是多凶居然賣三次」。
位於成都市成華區雙慶路某屋苑的該單位，建築面積約89.7平方米（965呎），為精裝修電梯房，且鄰近地鐵站，根據市場評估價約160萬至165萬元人民幣。然而因曾發生非正常死亡事件被標註為凶宅後，價格與流通性大幅下滑。
凶宅三次拍賣的詳細過程顯示其交易困境▼▼▼
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首次拍賣於去年11月進行，起拍價為26.6萬元人民幣，吸引92人報名參與競價，最終以105.6萬元人民幣成交。該單位被新業主轉拍，第二次拍賣於今年1月再度上架，同樣以26.6萬元人民幣起拍，最終以96.6萬元人民幣成交。然而第二次得標買家因「個人原因未能籌足資金」，最終悔拍並被扣除5萬元人民幣保證金，導致交易未完成。
市場困局與凶宅心理障礙
此次為第三次上架，起拍價大幅下修至16.6萬元人民幣，預計4月14日開拍。截至4月1日上午，已有3人報名、1395人設提醒，吸引超過2.5萬人次圍觀。拍賣公司表示，由於前次交易未完成過戶，單位重新進入拍賣流程。
外界分析指出，凶宅因心理因素影響流通性，價格通常需低於市場行情一定幅度才具吸引力。此次起拍價大幅下修，也被視為試圖提高成交機率的策略。第二次買家因資金問題違約的情況，也凸顯法拍房除成交價外，仍涉及稅費、服務費等額外成本，實際支出可能遠高於預期，進一步打消購買意願。
此事件引發市場對凶宅價值與投資風險的廣泛討論，也讓不少網友質疑凶宅的投資可行性。
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