南京房地產富商家中被殺住宅成凶宅　5人出價113次¥68.2萬成交

2010年南京市江寧區一身家過億的房地產老總劉某，在家中遭人殺害，事發16年後，「凶宅」於今年（2026年）5月7日進行第二次司法拍賣，起拍價56萬元，最終68.2萬元（人民幣，下同，約合港幣78.5萬元）成交。



2010年南京市江寧區一身家過億的房地產老總劉某，在家中遭人殺害，住處淪為凶宅。（現代快報）

2010年6月30日，警方接到報警，稱在南京市江寧區秣陵街道某公寓小區有人被砍。據警方當時通報，傷者劉某（男，38歲）為南京某房地產開發公司負責人，被發現時胸部、腹部多處被砍，已當場死亡。劉某的家中成為凶宅，在16年後被司法拍賣。

《現代快報》報道，這處「凶宅」於今年4月13日進行第一次司法拍賣，起拍價70萬元。在24小時內因無人出價，這套房產流拍。此次拍賣為二次拍賣，經過24小時的競拍，這處房產共吸引了5名競買人，他們出價113次，成交價最終定格在68.2萬元。

阿里司法拍賣頁面顯示，此次拍賣的標的物位於南京市江寧區某公寓小區，建築面積126.09平方米，套內建築面積為113.88平方米，混合結構，建於2008年。處置單位為江寧經濟技術開發區人民法院，被拍賣的原因為金融借款合同糾紛。

阿里司法拍賣頁面顯示，此次拍賣的標的物位於南京市江寧區某公寓小區，建築面積126.09平方米，套內建築面積為113.88平方米，混合結構，建於2008年。（現代快報）

2010年南京市江寧區一身家過億的房地產老總劉某，在家中遭人殺害，住處淪為凶宅。（現代快報）

2010年南京市江寧區一身家過億的房地產老總劉某，在家中遭人殺害，住處淪為凶宅。（現代快報）

該房產的拍賣時間為2026年5月7日10時至2026年5月8日10時。市場評估價為100萬元，起拍價設置為56萬元，參與競拍的競買人需交保證金8萬元。

在標的物介紹中，用醒目字體標注：「經調查，本標的物曾於2010年發生非正常死亡事件，本院已將上述情況作為已知瑕疵如實說明，請競買人充分知曉」。