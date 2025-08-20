全紅嬋慘遭騙徒用AI假冒帶貨賣雞蛋　大量粉絲中招下單近5萬張

隨着AI技術的普及，「複製」特定人物聲音已實現「一鍵式」操作，同時也帶來了民事侵權甚至涉嫌犯罪的法律問題。



在網絡上，奧運冠軍的「聲音」突然開始推銷農產品，知名演員的「聲音」24小時不間斷在直播間與粉絲互動……這些以假亂真的AI複製聲音正成為部分自媒體博主的「流量密碼」。據悉，依託成熟的語音大模型技術，僅需十幾秒就能「複製」任何人的聲音，當聲音能被輕易竊取和濫用，隨之而來的侵權亂象頻繁上演。

AI複製特定人物聲音已實現「一鍵式」操作，該技術被利用作假冒全紅嬋等奧運冠軍推銷農產品，引起關注。（央視新聞）

以假亂真 用奧運冠軍的AI複製聲音帶貨

網傳AI仿冒全紅嬋帶貨畫面：

大家好，我是你們的嬋寶，今天有事請大家幫忙。嬋妹就想着幫助媽媽，讓家裏的生活過得更好一點，同時把老家的土雞蛋分享給粉絲們嚐嚐……

記者在抖音平台發現，在這個網名為「我是小助理吖」的博主賬號中，已發布的17件作品，內容全部是利用AI仿冒奧運冠軍全紅嬋聲音帶貨土雞蛋的視頻，其中一個視頻點讚量高達1.1萬。評論區顯示，大量粉絲誤以為這就是全紅嬋本人，紛紛下單購買鏈接中的雞蛋，該商品鏈接顯示已售出4.7萬件。今年4月，全紅嬋家人曾向媒體證實，全紅嬋並未給相關農產品代言或授權。

除全紅嬋外，奧運冠軍孫穎莎和王楚欽也遭遇了同樣的仿冒。在這個網名為「小兔真可愛」的賬號中，兩位奧運冠軍的AI複製聲音同樣在為土雞蛋帶貨。網傳仿冒孫穎莎帶貨畫面：

大家好，我是莎莎，我為嬋寶家農家土雞蛋代言。今天我就拿到了8單做福利，牠是自家散養土雞，而且是吃糧食和草長大的，營養價值特別高。

網傳仿冒王楚欽帶貨畫面：

大家好，我是王楚欽。昨天收到嬋妹私信，說他們家土雞蛋大豐收，這麼好的土雞蛋不發出去就可惜了。叫我拿給家人、粉絲們嚐嚐。

為獲關注 一些博主複製名人聲音進行直播

以假亂真的聲音再加上對奧運冠軍的喜愛，該網絡博主也收穫了大量粉絲的訂單。而記者發現，AI仿冒名人的亂象遠不止帶貨，還有部分自媒體博主複製名人的聲音後進行24小時語音直播，演員靳東是被仿冒最多的對象，在這看似匪夷所思的操作背後，卻隱藏着另一個灰色產業鏈。

據網絡安全專家潘季明介紹，通過仿冒名人進行直播這種方式不僅可以誘騙粉絲打賞獲利，還可以將一個小白賬號迅速打造成上萬粉絲的賬號，從而再為後續牟利來鋪路。

合作一次 配音演員就遭「AI盜聲」困局

AI仿冒名人的行為，不僅欺騙了消費者，也侵犯了當事人的人格權。而AI複製技術濫用盯上的遠不止我們熟知的名人，記者調查發現，配音演員被AI複製侵權的案例同樣頻繁發生。他叫武揚，是一位從業十多年的職業配音演員，主要從事影視和廣告配音。今年6月中旬，武揚突然在某餐飲企業的宣傳片中聽到了自己的聲音，但這段配音並不是他錄製的，該視頻的轉發量當時已達到2800多次。

面對武揚的質問，對方承認了他們利用AI複製武揚聲音的事實，但是拒絕武揚提出公開道歉的要求，聲稱該複製聲音是由第三方公司提供，他們沒有直接責任，僅願意支付5000元（人民幣，下同）來進行賠償，武揚拒絕了這個條件，他擔心這筆錢被當成了授權費，更怕妥協後侵權會變本加厲。

與武揚的情況類似，另一位配音演員浩洋的維權也陷入了「自證循環」，侵權方不僅拒絕承認對浩洋聲音複製侵權，還試圖採取拖延的方式矇混過關。

他們就說要跟視頻製作方溝通這個事情，過半個月後回我，怎麼能證明這個聲音是您呢？我就需要再去自證一下，我是我。之後他們說再跟視頻製作方進行溝通，然後再回覆我，現在我還在等回覆。 配音演員浩洋

浩洋告訴記者，從今年年初開始，他已經遭遇了多次被侵權，而他的遭遇在配音行業也並非個例。當被濫用的AI技術成為侵權行為的掩護，合作一次就能無限複製，遭到侵權的配音演員們決定不再隱忍，武揚目前已經收集了相關的證據，準備走法律程序起訴侵權方。

我還是建議同行，儘量讓侵權方付出更高的違法成本，這樣他們就不敢輕易用AI對我們進行侵權。違法成本高了，也是對我們今後這個行業的一個保護。 配音演員武揚

一鍵盜聲僅需十幾秒 AI技術應做具體限制

有人為自己的權益被侵犯而困擾，侵權者卻濫用AI技術違法牟利。那麼，AI複製聲音是如何實現以假亂真的？又是誰在為「盜取聲音」而推波助瀾？記者調查發現，在抖音、快手等網絡平台上，以「聲音複製」為關鍵詞進行搜索，能輕易找到大量相關教程視頻和軟件下載訊息。部分博主不僅詳細演示操作過程，還直接提供軟件資源。

網絡安全專家潘季明介紹，基於開源的語音大模型，只需一段清晰的語音樣本，任何人的聲音都可能在極短時間內被複製，並能被操縱說出攻擊者設定的任意內容。

AI複製聲音最大隱患是被詐騙分子利用

據潘季明介紹，除了侵犯聲音權等合法權益，AI複製聲音目前最大的隱患是被詐騙分子利用，一旦與AI換臉等技術結合，生成高度逼真的「數字人」實施詐騙，危害將非常嚴重。潘季明建議，目前相關的技術要從源頭進行相應限制：

在開源的過程當中，我們可能需要對這些開源代碼做一些使用層面上的限制，包括使用時長、應用場景上，也需要做一些具體的應用限制。

保護「聲音」 法律為AI複製劃出紅線

從「一聽就假」到「真假難辨」，AI複製技術的濫用不僅嚴重侵犯了當事者的權益，而且還涉嫌違法違規。據法律專家介紹，內地民法典將人格權獨立成編，首次以立法形式將保護「聲音」寫入其中，在第1023條中明確，對自然人聲音的保護，參照適用肖像權保護的有關規定。

北京航空航天大學法學院副教授趙精武解釋：

利用人工智能合成的這些聲音，如果能夠使得一般公眾或者相關領域的公眾，根據他的音色以及風格關聯到特定自然人，那麼就具有了法律上認定的可識別性，仍然可以構成對他人的侵權行為。我們國家的民法典1019條、1023條，都明確了相關侵權行為的認定，是沒有經過肖像權人的同意作為前提的。

趙精武介紹，任何自然人的聲音均應受到法律的保護，對錄音製品的授權並不意味着對聲音AI複製的授權，未經權利人許可，擅自使用或許可他人使用權利人的聲音構成侵權。

技術+監管 重拳整治AI技術濫用

針對目前網絡上AI複製聲音的相關內容被大量傳播，相關的平台是否也應承擔相應的責任呢？此類亂象該如何治理呢？趙精武表示：

根據民法典1197條的相關規定，平台與平台用戶承擔連帶責任有一個前提，也就是平台知道或者應當知道用戶利用了它的網絡訊息服務，實施了侵害他人合法權益的行為，並且沒有采取必要措施。這裏知道或者應當知道的判斷標準，主要是考慮到平台對網絡訊息內容的管控能力，所提供的服務性質、方式，以及引發侵權可能性的大小，平台有沒有採取預防侵權措施的技術的可能，並且有沒有相應的合理的措施。

專家建議，針對濫用AI複製聲音的亂象，平台層面要切實履行監管責任，建立健全對AI聲音的審核和侵權舉報機制，及時發現和攔截侵權、虛假、違法等不良內容。

今年3月，國家網信辦等四部門聯合發布的《人工智能生成合成內容標識辦法》，將於2025年9月1日起施行，其中明確了服務提供者應當對文本、音頻、圖片、視頻、虛擬場景等生成合成內容添加顯式標識等。另外，中央網信辦近日在全國範圍內部署開展「清朗·整治AI技術濫用」專項行動，將強化AI技術源頭治理，清理整治違規AI應用程序，推動網站平台提升檢測鑑偽能力等。