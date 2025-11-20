杭州男身穿「將軍制服」見女友　全身瑕疵秒被警員識破帶走

近日，杭州淳安縣公安局青溪派出所駐高鐵站民警接到一則警情，高鐵站客運巴士經理反映，高鐵大巴車上，有一位身着「上將軍裝」的男子形跡十分可疑。



接到線索後，民警神色一凜，提前在進站口密切關注，待該男子下車後，民警發現其身邊有一位女性陪同，民警隨即上前攀談，試圖了解情況。

杭州一男子假冒上將見女友被拘。（微博@人民網）

為了獲取信任 他購買破綻百出的「將軍制服」與女友見面：

然而面對詢問，身着「軍裝」的男子言辭閃爍，聲稱自己「身份保密」，始終不願正面回答問題。

在交流過程中，民警注意到該男子身着的「軍裝」從肩章樣式到服飾細節，每一處都存在明顯瑕疵，特別是胸前的英文「CHINA」。

憑藉職業敏感，民警初步判斷此人身份存疑，經過進一步溝通，陪同女子透露，這位「將軍」是她剛結識的男朋友，由朋友介紹認識。

掌握情況後，青溪派出所立即調度增援警力趕赴現場，依法將涉嫌冒充軍人的何某某，傳喚至所內接受調查。在審查中，何某某最終承認了自己在網上購買假軍裝、虛構軍人身份的事實。

據其交代，他為了在剛交往的女友面前塑造良好形象，便萌生了假冒軍人的念頭，不僅編造了軍人身份，還特意分多次網購拼湊了一套「將軍制服」，專程在見面時穿給女友看，企圖以此獲取對方信任。

目前，何某某因冒充軍警人員招搖撞騙，被依法採取行政拘留8日的處罰。

