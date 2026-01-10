內地21歲老闆尾牙豪發黃金給員工　外加數十萬現金：錢是賺不完的

河南許昌一名21歲的銀樓老闆，近日因在尾牙上大手筆發福利引發熱議。他不僅替每位員工發放1克黃金，還加碼發出數十萬元現金獎金（人民幣，下同），還直言：「錢是賺不完的，多分一點給員工更有意義。」相關畫面曝光後，在網路上掀起熱議。



據《大象新聞》報導，該名年輕老闆在尾牙活動上，親自將1克黃金金鈔逐一發給員工，單枚市值約500元，並當場宣布再加發數十萬元現金獎金，還玩起撈現金活動，現場員工不亦樂乎。

河南許昌21歲金舖老闆在尾牙活動上，給每位員工發放1克黃金。（微博@大象新聞）

他的經營理念來自父親 「對別人好」是相互的：

老闆表示，店內不少員工是寶媽：「她們真的很辛苦，把大量時間留給店裏，付出特別多，2025年又特別不容易，只希望她們能開心一點。」

報導指出，該老闆也在尾牙中，公開公司對孕產員工的保障政策。得知有兩名女員工懷孕後，他當場承諾，生育第一胎可獲1萬元獎勵，第二胎再加碼至2萬元，孕期薪資照常發放，原有工作崗位永久保留，強調不會因懷孕或生育影響工作權益。

面對媒體詢問，老闆語氣相當樸實，表示自己只是希望減輕員工對「懷孕會被辭退」的焦慮。他說：

錢真的賺不完，多分一點給員工，大家心裏踏實，店也會走得更長久。

他也透露，這樣的經營理念來自父親的家訓：「對別人好，別人才會對你好。」相關做法曝光後，不少網友留言稱讚：

「別人家的老闆」

「年紀輕輕卻很有格局」



