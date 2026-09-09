保時捷青島Sales業績全球第一：沒人不喜歡我的服務　沒有潛規則

9月7日，青島保時捷（Porsche）中心女銷售員牟倩文公開發文，確認自己當前保時捷全球銷售銷量排名第一，相關動態引發關注。



今年6月，牟倩文曾發布成為青島保時捷中心2026年6月銷冠的海報，2026年1至5月，她連續成為該中心月度銷冠。

青島銷售員牟倩文公開發文，確認自己當前保時捷（Porsche）全球銷售銷量排名第一，相關動態引發關注。（微博@青島保時捷中心molly）

牟倩文透露「保時捷銷量排名第一」的必殺技即是「真誠」：

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今年1月，牟倩文曾向記者透露，她的顧客中，超過60%是女性。「我真心熱愛銷售這份工作，喜歡和人溝通，享受靠專業創造價值的過程，這份熱愛足以抵消所有辛苦。」

牟倩文曾自信分享銷售心得稱，自己是一個洞察能力非常強的人。「有的人天生適合做銷售。沒有人不喜歡自己的服務，因為我能明白你（客戶）非常多的點。」牟倩文說。

據此前報道，牟倩文就職於青島保時捷中心。2023年和2024年，她賣出了170台保時捷，2025年賣出了192台，連續三年成為青島保時捷中心年度銷售冠軍。憑藉過人的銷量，她曾多次登上全國熱搜。

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隨着名氣增長，各種關於牟倩文的傳言也開始流傳。對於網上網友們討論的一台保時捷可以提成1萬元人民幣，去年就掙了200多萬，而且身後還有團隊在操作運營，面對這些質疑，牟倩文很果斷地告訴記者，都是假的。

年銷量高得讓人質疑，面對網絡上關於「潛規則」的疑問，牟倩文向記者明確否認：

沒有潛規則，真誠是銷售的必殺技。

不少網友對她表示：

「祝賀」

「行行出狀元」

