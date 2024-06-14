買樓不靠家人男友　4個單身女生的置業路：我不需要誰來給我買

如今，獨立買樓成為愈來愈多單身女性的選擇。根據58同城、安居客（編按：內地房地產網站）在今年3月發佈的《2024女性置業調查報告》，自己攢錢出首期上車的女性佔比有所提高，其中未婚女性佔比最高，達到45.5%。



在房地產市場下行的大環境裏，單身女性買樓是一項頗具爭議的決策。普遍輿論認為，樓價仍未跌到谷底，現在上車就等於白白虧損。

一条和4位單身買樓的女性聊了聊。有人被工作8年的公司裁員後，「撿漏」了100多萬的北京房子；有人以買樓為動力，同時打好幾份工，畢業三年賺了200萬；有人堅定不婚不育，在不通地鐵的上海遠郊用20萬首付上車；還有人滬漂八年，終於在今年等到了買樓「最好的時機」。

單身女性置業到底值不值得？聽聽她們親身經歷後的回答（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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編輯：馬詩韻（一条）

01 畢業三年賺了200萬，買樓給了我奮鬥的動力

Chris 26歲

廣州番禺 80㎡ 總價310萬

我是廣東人，從很小的時候就想着一定要買房，而且一定要靠自己。我買房的決心，並沒有因為這兩年行情的動盪而動搖過。

我是那種有壓力才更有動力的人，所以從很早就開始努力賺錢。我一直覺得，你要非常非常想賺錢，才可能賺到錢。

大一的時候我積極找師兄師姐拉我進兼職群，很快就找到了適合我專長的工作，國粵英三語主持。只要有活動需要主持人，哪怕是義務勞動我都去，積累經驗。慢慢地，開始有活動公司找我簽約，主持各種品牌活動、會議、晚宴等，我的日薪也從兩位數增長到四位數。做主持存下來的錢我用來留學了，投資自己永遠是最有價值的。

畢業後，我去了業內排名第一的教育類公司做英語老師，同時還兼職做好幾份工作。後來公司解散了，我乾脆自己開了教育類工作室，一個人就像一支隊伍——招學生、招老師、磨課打造體系，早6晚12，每天只睡幾個小時。生平第一次，我的月收入達到了六位數。

在工作室慢慢上了正軌後，我又開了另一個服裝工作室，仍然是自己一個人，進貨、拍照、上新、推廣、發貨。每天從睜開眼到閉眼前，腦子都在高速運行，兩台手機飛快地回覆兩邊的客戶，不誇張地説，連吃飯的時間都沒有。

畢業三年，我賺了200萬。去年年底，我花100萬首付在廣州番禺的中心地區買了一套二手房，今年1月底正式交房了。

對於買房，我認為應該「買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時」。

我從畢業就開始看房子，一邊在看租的房子，也一邊在看買的房子。現在買的這套房，是考慮了兩年才下手的，我一直在等房價下跌，加上現在存款也夠了。

廣州的房市可能會冷，但不會無止境地下跌。我朋友是做房地產的，他們今年忙死了，一直在交易。我覺得房價已經降到不能再降了。我買的這套房同戶型一年前市場價400多萬，我買的時段報價330萬左右，和同戶型業主見面之前，他説可以295萬給我，真正見面的時候卻反悔了，覺得太虧了，要310萬才能賣。我覺得這是已經摸到業主的底線了。

我家人是非常支持我買房子的，他們自己也喜歡買房，唯一的投資就是房產。當我在大學時和家裏提起想買房，媽媽還會告訴我怎麼做儲蓄規劃。

我有個朋友，她可以全款買房，但是她媽媽反對，覺得女孩子不應該自己有套房子，否則以後嫁人不太好，買房的錢也可以留出來做其他事，總之女孩子不要承受那麼大壓力。

我是不認同這個觀點的。我始終認為，

嫁人不是人生的必選項，靠別人總有靠不住的時候，靠誰都不如靠自己。房子是剛需，是自己給自己的底氣，與他人無關。

而且哪怕是想進入婚姻的女生，有一套自己的房也是保障。我身邊買房的女生朋友，她們也會説未來結婚了，要在協議裏清清楚楚寫明這是婚前財產，萬一吵架了、離婚了也有個去處。

對於想要單身買房的女生，我建議好好審視一下自己的預期收入和資產分配。我計算過自己的收入支出，1萬塊月供不算甚麼壓力，不影響現在的生活水平。我當然也買得起600萬的房子，但是月供和裝修成本會更高，未來幾年都過得緊巴巴的。

我寧願買便宜一點，小一點，盡量無痛買房。

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02 被工作8年的公司裁員後，「撿漏」了便宜的北京房子

豹雯 36歲

北京順義 66㎡ 總價145萬

北漂11年後，去年一月初，我被工作8年的公司裁員了。也是在去年，我在北京買了自己的房子，可以説是大起大落的一年。

我就職於一家上市廣告公司，是一名設計師。當時覺得裁就裁吧，只要給到該給的補償，我立馬拿錢走人。但公司覺得賠償金太多，兩輪聊下來，想找藉口開除我，一分錢不給。我已經在走勞動仲裁了，暫時還沒有結果。

買房的念頭我是從2022年就有了。我老家在河南洛陽，一畢業就來北京了。11年裡搬了好幾次家，我是一個不太有安全感的人，每次搬家都有很強的失落感。

有一次房東的房子突然賣掉了，讓我們立即搬走，半夜12點我們和一堆行李擠在麵包車裏，狼狽地搬去一個匆忙找到的房子。第七次搬家的時候，我下決心要買一個屬於自己的房子。

我有存款，但也不多，便宜是我買房的首要標準。後來前同事推薦給我一套順義的共有產權房（編按：政府與購房者共同承擔住房建設資金，樓價較商品房便宜），樓盤是新房，比市面上的商品房要便宜一些，總價145萬，首付45萬。我看了覺得還挺合適的，再貴的我也買不起，頭腦一熱就買下來了。

那時候我已經被裁員了，自由職業，沒有穩定收入。我覺得如果這次不買，可能之後都不會再買了。雖然樓市不好，但是這個房子已經比較便宜了，再跌也就這樣，我也不會特別焦慮。

當我拿出北漂十年的積蓄交完首付，有點百感交集，哭着跟爸媽打了通電話，還好他們都很支持我。

人生本來就充滿不確定性，即使有工作的時候買房，也難保之後不會被裁員；沒工作的時候買房，可能很快就找到工作了。我對自己的工作能力有自信，被裁員後我在接一些廣告類項目，月供5000多有點壓力，也還能承受。

也有親戚覺得，女孩如果有房貸的話，在相親的時候是個減分項。現實情況是，

以前有人給我介紹對象會説，找個條件差不多的得了，那麼大年紀別挑三揀四，你自己啥也沒有還要求那麼多。買房以後，別人給我介紹的都是在北京有房有車的男生。他們也挺支持我買房的，會覺得你有勇氣，能為了想要的東西努力。

買房之後，我開始有很強的省錢意識。以前花錢大手大腳，天天點外賣、下館子，隔三差五還買個包犒勞自己。現在沒必要花的錢我是一分都不花了，發現之前超前消費有點蠢，虛榮和焦慮曾讓我陷入了買買買的惡性循環。

買房不能説是一件多正確的事，至少讓我看清了甚麼才是有價值的東西。對我來説，有個家的穩定安全感可能更重要。

03 滬漂八年努力攢錢，終於等到了買樓的好時機

滬漂小儲 31歲

上海顧村 62㎡ 總價215萬

我來上海就是奔着要在這裏紮根的。我老家在安徽，滬漂已經八年了，也為買房這個目標奮鬥了八年。從最開始每月幾百塊與人合租，到今年五一獨立在上海買房，這其中經歷的煎熬只有自己知道。

剛來上海時，我只是底層的助理專員，現在我在一家私企的運營團隊做管理人員，月收入從2000到現在2萬多。除了主業的收入，我還在做廣告公司活動策劃的副業，這部分收入不固定，多的時候有8000。

一方面在開源，一方面也在節流。我從2019年開始使用軟件記賬，每天的每一筆開支我都會記錄。看着每一年攢下來的錢，還是挺有成就感的。我基本上不會打車，盡量坐公共交通，吃飯也都自己做，上班都是帶飯的。

我一直想要買房，現在是一個天時地利人和的機會。限購政策放開，外環外可以買住宅了。再加上今年房價下跌，手頭的存款剛好夠首付，綜合考慮之後還是決定買房。

看了很久房子，最後以215萬的價格談妥了。房子位於顧村，2005年的拆遷房，一室一廳。好在是毛坯，省了拆舊費用。房子不用大，自己夠住就好。貸款拉到最長期限，每月扣除公積金以後還貸5600，只比原來的房租多了一千塊出頭吧。

買房這件事我沒問家裏拿一分錢，我家也不是多麼殷實的家庭，父母賺錢不容易，能靠自己就盡量靠自己。

很多人覺得既然房價降了，還有可能再往下降。我覺得大家的認知沒有錯，但是也要考慮個體的情況差異。

在我們老家，大家一般二十五六歲就結婚了，像我這個年紀二胎的、離婚的都有很多。我既然在大城市這麼多年了，也不想回去之後被説30多歲還一事無成。雖然不太在意別人的看法，但我心裏還是想在30歲的時候能自己給自己一個家。

我在上海一直是租房的，各種心酸的事體驗過很多。現在租金已經上漲到4400元，如果房貸跟租金差不多齊平的話，我寧願把這些錢拿來還月供。畢竟房子在那裏，我會更加心安、更有底氣。

我也不覺得婚前的房子會成為找對象的負擔，反而能讓一部分能力不足的人望而卻步。對於未來婚姻，房子是自己的底氣，我不需要誰來給我買，一定要加我的名字。你有你的，我也有我的。

關於斷供我其實並不太擔心，我一直很努力地生活，從不覺得未來會找不到一份能賺到5600塊月供的工作，哪怕去送外賣，我也能把月供掙回來。

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04 堅定不婚不育，在上海遠郊20萬首期上車

諾拉 30歲

上海金山 55㎡ 總價71萬

我是來自東北吉林的小鎮做題家（編按：出身農村擅長應試的人），2019年來上海工作，在一家外企做普通的文員，去年7月，我在上海金山買的房子正式過戶了。

從小到大，我所有關於房子的經歷都稱不上美妙，這是我執意買房的原因之一。

小時候父母離異，我沒有和他們同住過，在各個親戚家流轉，沒有自己的房間。留學時合租住在客廳，燃氣常年打不着火，退租時當地中介欺負我是外國人，連押金都沒還。後來到上海工作，為了節省房租，我住過二房東的隔斷房，也住過六樓的老破小，冬天時窗戶是漏風的，只能貼膠帶。經歷了這麼多，我太想有個自己的房子了。

買房另一個原因是，我是堅定的不婚不育主義者。

因為原生家庭和成長經歷，我對婚姻一直是持悲觀態度的。我可以談戀愛或同居，但結婚風險很大，我不願意去賭。既然選擇了不婚不育這條路，就要為自己的未來做打算。薪資、住所、保險、養老、看病，這些都要列入考慮範圍。

雖然我工資不高，但也一點點在努力存錢，幾年下來攢了20萬。

原本我想在老家買一個小房子，老家房價一平只要3000~5000元。我一直以為上海的房子都要幾百萬，以我的工資能力和家庭情況是買不起的。後來我發現上海很大，並不是每個地方的房子都很貴，也有相對便宜的，我的薪資可以承擔起的房子。而且我已經拿到上海戶口，相當於有了一張房票。

我想了很久，也內耗了很久，最後選中了金山的一套二手房，首付19萬，貸款52萬。月供只要4000出頭，靠公積金就可以覆蓋大半。我知道它很老很遠，很小很破，可是因為這個小房子的存在，我在上海真的有家了。

金山屬於遠郊，到市區要先乘一小時高速公交車才能轉地鐵，如果上班的話得六點多起牀，到公司單程兩個小時。這一點我其實不在意，因為公司允許居家辦公，每週只要去一兩天就可以。

不上班的時候我會四處溜達，這是個典型的江南古鎮，有山有水，有橋有樹，有濃厚的歷史氣息，讓人心靈平靜，有種隱居的感覺。

我在網上分享自己的經歷之後，好多人讓我賣掉這套房換套市區的。網友評論包括：在金山買房不如在蘇州買房；傻子才在金山買，70萬的房子兩年後就變30萬；金山房子毫無升值價值……

對很多人而言，買房是為了投資，房子不升值就是原罪。對我而言，買房是消費，最大的意義就是安全感，從此人生多了一條退路。

買房的時候，我就知道它一定會跌，從去年到現在，這個區域已經跌了10萬。我是能接受虧損的，跌40萬以內都能接受。這套房已經很便宜了，跌不了多少也漲不了多少，市中心很多房子已經跌出來我這套房的總價了。

我覺得人的一生就是要追求自己的幸福和快樂。如果你覺得現在的生活不快樂，就要想辦法去改變，買房是我做出的改變。

現在我家的主臥和陽台都朝南，我可以感受陽光和微風，感受整個空間都是屬於我的。早住一天，幸福感就多一點。能早幸福，為甚麼要晚幸福呢？

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