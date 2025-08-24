31歲湖南女服裝設計師成奪LVMH獎第一人：性感是接納自己的勇氣

94年的中國湖南女孩周睿，是一位服裝設計師，她的作品曾引起很大的爭議，有人評價先鋒前衛，也有人認為太過性感。



蔡依林、歐陽娜娜、劉詩詩等明星藝人都穿過周睿的設計。她也是史上首位、也是目前唯一一位獲得LVMH Prize評審團特別獎的中國設計師。

周睿是一位服裝設計師，她的作品有人評價先鋒前衛，也有人認為太過性感（一条授權使用）

她的設計不是一味強調顯瘦和塑形，相反，她試圖展現人真實的美麗，包容着不同的身型，

「不是只有瘦的人穿才好看，肚子上有小肉肉又怎麼樣。」



她希望擺脱對於身體的恥感。

12月，「一条」來到周睿位於中國上海的家。她和我們分享了對於性感的理解，以及為什麼做這樣的設計。

性感是一個狀態，你散發的一種魅力。 周睿

以下是周睿的講述：

「即使肚子上有小肉肉，又怎麼樣？」

2019年，我在紐約創立了自己的品牌，在參與了兩季紐約時裝周後，決定回國在上海時裝周做國內的第一場秀，這對於當時國內的觀眾而言，是一次非常大膽的表達。

我邀請了不同身材的男孩女孩來走秀，都是素人模特，有些甚至是我的朋友。我不喜歡那些瘦得很病態的模特，我更傾向於找有一點肌肉、有力量感、或有個性特點的人。我自己都不到1米6，如果全都是高挑纖瘦的視覺，我說服不了我自己。我試圖傳遞一個積極的訊號，我想倡導一種更健康、更獨立的生活方式。

當年那場秀後，我收到了大量的評論，有欣賞的，也有質疑的。網上的爭議特別多，留言區不少人直接就說「你既然要表達色情，為什麼還給她穿衣服？」或者說「很陰間」。我覺得挺莫名其妙的，因為我從來都不是在表達色情。我想要表達的是對自己身體的認同感，我在傳達一種堅定、自信、勇敢的態度。但收到了太多這樣的反饋，導致我曾經在很長一段時間，都不太想承認我的衣服穿上去是性感的。

但性感不是色情，也並不羞恥，性感是一種很美麗的狀態，我的衣服能讓人性感，我真的很開心。而且這些年，也不斷地有很多明星藝人穿着和演繹我的設計，給了我們很多的鼓勵和支持。

這種針織面料是我讀書時自己開發出來的花型，採用高彈的紗線織成，像是緊貼肌膚的蕾絲，塑造出一種脆弱的張力。對我而言，人就像是容器，服裝以某種形式包裹着身體，因為身體的不同使衣服呈現和勾勒出不同的形狀，是很迷人的。

在國內，穿着我的緊身衣走在街頭，是會受到蠻多注目禮的，在上海也會，我自己也經歷過，所以我十分能夠理解——穿衣對於大多數人而言，或許只是生活裏的一件小事。比如你原本是穿襯衣去上班的，今天突然換了一件比較性感的吊帶，可能一路上都會被很多人指指點點，到了公司還會被同事點評穿得不太正式。

去年七月我回了紐約一趟，走在街上忽然感觸很深，為什麼不可以穿得再厲害一點？天吶，為什麼我今天穿得這麼無聊！原來每個人都可以穿得很有趣，這給了我很多靈感和生活的激情。

不管是我還是身邊的朋友，都容易萌發對身體的恥感，這是不自覺的，別人帶給你的一種無形的壓力。我們會不想要給自己和別人添麻煩，所以通常會選擇一些不容易出錯的造型，這是由環境造成的，我們對於身體態度的差異。

和很多人一樣，我也一直挺有身材焦慮的。小時候我很少穿短裙，因為那時的我不接受自己的腿粗。這些年，我逐漸更接納了自己，我現在挑選衣服，沒有那麼在意別人的看法了。穿上展露身材的衣服，即使肚子上有小肉肉，又怎麼樣？

脆弱又堅韌的親密關係

我是湖南衡陽人，今年30歲了。小時候我特別喜歡畫畫，想要走藝術這條路，做些不一樣的事情，我對未來充滿期待，不想要過一眼看得到頭的人生。但爸媽當時特別為我的未來焦慮，他們擔心藝術類的工作不夠穩定，希望我念一門更被社會需要的專業。因此我高三有很長一段時間沒怎麼跟爸媽講話，很叛逆地跑去北京集訓，決心考清華美院證明自己。

清華美院畢業之後，我去了紐約的帕森斯設計學院，繼續學習服裝設計。不知不覺，我關注到自己在學習期間做的好幾個系列都是和女性相關的。可能在成長過程中，和女性的關係對我產生了很大的影響。

我童年的時候，我爸出差很多，家裏常是我媽、我姐和我三個人。我們三人的關係是細膩和敏感的，時而緊密時而疏遠，當然會有矛盾和爭吵，但一直牽連着彼此。而研究生的階段，我在紐約，和他們隔着12個小時的時差，聯繫少了很多，迫使我開始思考和家人的親密關係。

畢業系列，我以女性的親密關係為靈感。這些作品訴說着一種藕斷絲連的模糊狀態，脆弱但堅韌。當時我媽和我姐都飛來紐約看我的畢業大秀，記得模特一走出來我就哭了，這個主題是有關於她們的，她們在場見證了這個時刻，我就有種很釋然的感覺。

之後我又在紐約工作生活了一段時間，但在異國的漂泊感和高昂的成本使得我重新思考未來，最終我決定把工作室搬到上海，於是有了回國後新的開始。記得當時我和我先生正在經歷一段漫長的異國戀，回國後我們的關係也變得更緊密和健康了，再之後我們領了證，還一起養了小貓和小狗，今年已經在一起第11個年頭了。

不論是親情、愛情亦或是友情，對於親密關係，我希望它是一個細水長流的、平穩的狀態。始終珍惜它，我相信，人會從長期關係裏學到很多東西。

家裏沒有縫紉機，生活同樣重要

2021年，我在巴黎拿到了LVMH Prize評審團特別獎，這是LVMH集團支持青年服裝設計師的一個國際獎項。

這完全在我的意料之外，因為我在藝術班裏其實是個非常不起眼的人，畢業後也沒有在公司裏當過正式員工，剛創業時也沒有預算請全職助理，都是找實習生和朋友來幫忙。但我沒有覺得痛苦或艱難，反而一個人的效率很高，我很享受專注地做一件事，停不下來，經常會忘記吃飯。但我回家後就不會工作了，我是把個人生活和工作的環境嚴格切開的，家裏不會出現人台或縫紉機。

三年前我開始做生活方式系列，和身體類似，彈力面料在器物上被拉扯的形態很有趣，它很生動，很打動我。今年在米蘭設計周，我和設計師蔡烈超合作了「soft RUI」燈具系列，利用布片之間的鏤空凸顯出燈具的輕盈，小鈎子的設計巧思是方便拆卸和更換造型，有點像給它穿上或脱掉一件衣服。

在我的工作室，還有一張70年代的中古茶几，它是用來招待朋友用的，也會經常搬去展廳陳列。我在上面用面料做了一些包裹，它變得獨一無二了，它成為了藝術品。它像是小王子的那朵玫瑰。

性感就是一種狀態，是你散發的一種魅力。我的設計確實是性感的，但它不是只表達了性感。有人覺得我的衣服是第二層皮膚，我覺得它像是一種柔軟的盔甲，未必能像硬殼一樣保護你，反而會顯現你的一些「缺陷」，但正是這種「不同」，是表達你的可貴之處。

更加地珍惜自己所擁有的一切，正是這些塑造了你，使你成為了現在的你。改變能改變的，試着接受不能改變的，我也會和大家一樣，慢慢地學會接納自己。

