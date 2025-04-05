當深圳公司老闆係女性　不因婚育而歧視　女員工唔再被視為附屬品

近日，內地社交平台上有一條很火的帖子，標題是「公司總裁是女性，全公司禁煙」。



「總裁副總裁都是女性，而且每個月有一天帶薪病假，考慮到了每一位女性員工的特殊時期……每想到這裏就覺得能進這家公司很幸運」，正文裏寥寥數語，卻引得近2000人在線求職。

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由此評論區引發了一場關於「老闆/上司是女性的討論」，其中也涵蓋了不少深圳的公司：

「老闆是女的，全公司出去吃飯不需要喝酒，不用吸二手煙，沒人開黃腔，真的很好。」

「我們高層都女的，招聘不會因為年齡、婚否、生育情況歧視，懷孕期間長期居家辦公也是可以的。」

「畢業以來參加過的工作都是女領導女老闆，工作氛圍特別正常。」



在職場上，有些女老闆擁有了話語權之後，整改職場中令女性不適的酒桌文化、婚育歧視......賦予了其他職場女性一個更舒適的辦公環境。

根據數據，深圳女性在職場上的表現力強，在職人數佔比超四成。年薪20萬以上的女性數量在全國排名第三，女員工在職場上的需求不容小覷。

女性之間的互助、共情和理解，也得職場氛圍變得更加緩和，但這也並非絕對情況，現實裏也有不少被女上司折磨的打工人。我們試圖從這一場「女性話語權」的討論中，拋開性別，窺探出職場人的真實需求。

01 女領導「上桌」 敬酒可用果汁

提及女上司整改職場文化，深圳人陳思凡非常激動地回想了之前刷到的「孫穎莎讓主持人穿上羽絨服」的視頻，並介紹每一個細節。

當時天氣寒冷，孫穎莎即將出席一場線下活動，主辦方問她有沒有什麼要求，她唯一的要求是讓女主持人穿上羽絨服。去年，孫穎莎參加了同樣一場活動，當時她穿着毛衣，女主持人穿着單薄的抹胸裙，在寒風中還要保持好狀態和形象。

據該女主持人說，那是她從業這麼多年以來第一次穿着羽絨服主持。

「重點是，有些東西有了第一次，就會有第二次。短短幾天時間，那位女主持人已經有了第二次穿羽絨服上台的經歷。」



陳思凡覺得，有些東西好像在她心裏鬆動了。

前年年會上，她因為是職場新人，所以「被迫」當了年會的禮儀。在10度左右的天氣裏，她和幾位年輕的女同事穿着短禮服裙在門口迎賓，當時她的心裏也感覺非常不適，但說不上來原因，只安慰自己需要為工作奉獻。

之後她才明白了當初產生那種感受的原因——她沒被當人來看待，而更像是一件漂亮的物品，那一刻應該出現在那裏，僅此而已。

直到去年，她們公司高層調動，換來了一位女上司，這位女上司雷厲風行，卻讓她明白：當你足夠強大的時候，你就可以成為制定規則的那個人。女上司來了之後，推翻了以往的酒桌文化，連年會上的禮儀小姐都可以穿上外套了。

去年開始，陳思凡參加年會也變得自在多了，一是不用去當禮儀了，二是員工可以不用向領導們敬酒，牛奶和果汁都可以成為替代，不會再被灌得爛醉。

「一些好酒的男同事都收斂了好多，以前勸酒的時候會問你不喝是不是看不起我，我一個新人又不好意思拒絕，現在他們都不敢這樣了。」



陳思凡感覺職場環境變得平等了不少，在她看來，酒桌文化就是一種服從性測試，高位者通過壓榨不愛喝酒的人，來獲取壓迫成功後的情緒，只是少部分人的狂歡。

女上司還嚴禁員工在辦公室抽煙，不允許辦公室出現煙味，

「以前懷孕的女同事反映了很多次辦公室二手煙的問題，直到女上司來了才解決。」



現在的陳思凡對待工作，也不似以往那樣只要不出錯就算完成目標。彼時她不喜歡那樣的工作環境，又怕離職了找不到合適的工作，只是為了拿工資，抱着隨時跑路的心態。現在不一樣了，她每天來上班心裏舒坦了，也越來越愛和上司同事交流自己的想法。

「我之前私底下和女上司反饋過，有一位同事會在團建的時候對其他的同事動手動腳，有好幾位同事都有同樣的遭遇。」



上司便立即約談了那位同事，提醒他注意邊界感，後來那位同事也收斂了很多。

雖然聽起來有點中二，但我真的想說，我願意為這位上司肝腦塗地，努力工作！ 陳思凡

02 女上司重整職場性別刻板印象

不少已婚未育女性在深圳再就業時遭遇到歧視情況，誠然，不管是已婚未育，還是未婚未育、已婚已育，女性在家庭關係中擔任的母職角色很難被忽視，所以會被理所當然地認為重心會更傾向於家庭，而非職場。女上司作為過來人，或許會更容易共情和理解這一種困境。

深圳女孩蔡蔡在面試的時候，被直屬女上司的性格和人品圈粉，所以儘管人事給出的薪資沒達到她的期望，但她仍決定繼續第三輪面試，為了進這位女上司的部門工作。

第三輪面試是公司職位最高的話事人——一位男性領導，面試者有三位女生和一位男生。其中，女上司和蔡蔡說過，她的工作經歷和學歷最符合這份工作的標準。

但是男領導一上來便諮詢她的婚育情況，她再三保證五年內沒有婚育打算，但因為現在已經有男朋友，男領導還是搖了搖頭，選擇了另外一位男生。

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蔡蔡很失望，女上司安慰她，並非她不夠優秀，只是領導怕不穩定，所以才選了那位男生。

幸運的是，那位男生最後決定不入職，於是順延到了蔡蔡，蔡蔡如願以償地感受到了女上司如沐春風般的指導和關照。

因為辦公室女性多，女領導嚴格禁止過多加班，擔心女孩子太晚歸家會不太安全，而到點下班只是他們辦公室最基本的關懷。

女生在生理期可以自由選擇一天帶薪休假；申請婚假的時候不僅不會穿小鞋，反而會收到一個表示祝賀的大紅包；家裏忙不過來的同事可以在寒暑假把小孩帶到辦公室，前提是不影響本人和其他同事的工作......

在平時的工作裏，女上司以鼓勵為主，從不急眼罵人，始終像朋友一樣關愛着下屬。蔡蔡很開心，她跟對了人，雖然薪資沒有漲得那麼快，但是女上司教會了她很多為人處世和互助合作，這對她的人生來說，比錢更可貴。

後來，女上司因為懷孕，被其他更高層的領導調離了蔡蔡所在的核心部門，去了一個「養老部門」，做一些清閒的工作。蔡蔡的部門發生了翻天覆地的變化，她選擇這個部門的初衷全部落空了。

那位女上司對我來說，更像是榜樣，因為她實實在在地努力到了那個位置，庇護了一群曾經和她一樣的女孩的成長。 蔡蔡

蔡蔡和女上司也在私底下聊過這個問題，領導也傾訴過自己的無奈，但她下定決心在產後努力回到原本屬於她的位置上。

蔡蔡和其他同事也受到了激勵，一位離職的女同事後來創辦了一家自媒體公司，模仿着那位上司的樣子當起了女老闆。

在北上廣深一線城市中，深圳女性的職場之路是非常開闊的。根據2022年深圳市人力資源和社會保障局的數據，深圳就業人口達到1249.26萬，其中女性就業人數約517萬人，佔比約41.4%。

根據獵聘推出的《2024女性人才數據洞察報告》顯示，2024年深圳年薪20萬以上的女性佔比為41.88%。

一鯨落萬物生，有一個女性往上走，就會有千千萬萬的女性往上走。 蔡蔡

蔡蔡感慨道，等自己實力足夠了，也要成為這樣的人。

03 當職場去性別化 員工的真實需求是什麼

在我們討論女性領導可能成為優化職場環境的關鍵因素的時候，有一部分人提出了質疑：並非如此，也存在體貼的男領導和暴戾的女領導。

「其實不分男女，也不存在絕對的好與壞，更多的是看人品。」



因為自己淋過雨，所以不給別人撐傘的女領導也存在。一位產假只敢休息3個月的深圳網友評論：

「我們的總裁、副總裁都是女性，但是那又怎麼樣？懷孕的同事不敢輕易請假，休產假的也不敢休息太久，怕被優化。」

「領導非常情緒化，少說句話多說句話都能想很多。同為女性，我沒有體會到共情力，只體會到了掌控力。」



所以她奉勸所有即將步入或已經身在職場的女性，在工作中千萬不要迷信「girls help girls」（女性互助），而是去性別化地看待。

儘管女領導可能在某些方面更具同理心，但並不是所有女性領導者都會自動創造一個更人性化的環境。

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領導風格、三觀和公司大環境等因素都會影響她們的管理，有些女領導可能更傾向傳統的、層級分明的方式，不一定比男性領導者更人性化。

「因為職場的高度競爭性，別人更加殺絕果斷，員工便更有興奮性，雖然不利於員工心理，但不可否認他們的產出更好。」



畢竟在商言商，公司需要謀利才能生存，無論男女領導，一切都還得從公司的利益出發。況且，掌握絕對話語權的女性領導還是少數，就好比蔡蔡的領導雖然擁有一定的話語權，也在自己的管理範圍內反抗了傳統的管理方式，但她難以改變整個環境。

坦然地說，打工人羨慕別人家女領導的關懷備至，是因為她們提供了額外人文關懷，讓上班這件事情變得更加有人情味了。

在職場人情味寡淡的深圳，如果職場氛圍能變得緩和輕鬆，上班不似上墳，豈不美哉。作為一名員工，想要的人性化待遇無非是正常發薪、法定休息、尊重員工。顯然，這無關性別。而職場的真正進步，就應該是去性別化。

備註：文中人物為化名



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