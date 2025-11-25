打工人遇假公司陷「帶薪試訓」求職騙局　「止蝕」反連環被騙10萬

一場針對求職者的精密騙局於近日曝光。有求職者透過內地招聘平台「前程無憂」投遞簡歷後，收到冒充知名上市公司的虛假錄取通知，最終在「帶薪試訓」過程中損失巨額資金。有受害者不僅工作沒找到，甚至被騙走10萬元（人民幣，下同）。



10月4日，王華帶著身份證與被騙證明前往派出所報案。他憶述，在前程無憂投遞平面設計師職位後數日，便收到一條準確寫有其姓名與應聘崗位的短信。

這條短訊以及其精準的資訊獲取了王華的信任，甚至沒有留意到其中包含了「郵相」（應為「郵箱」）這樣的錯別字。隨後，王華提供了自己的電子郵箱，並確認應聘崗位，提供了姓名、年齡以及工作區域。

據紅星新聞報道，王華的遭遇並非個案。此前曾有多位求職者向媒體反映，他們均在前程無憂投遞簡歷後，收到內容相似的「精準匹配」錄取短信。騙徒隨後以線上試訓為名，誘導求職者投入資金，最終以「操作失誤需解凍」等藉口騙取數萬元。

騙局層層遞進：小額「利誘」 大額「收割」

騙徒首先發送製作精良的PDF檔，冒充港股上市公司「速騰聚創」及其子公司進行招聘，文檔內容詳盡，包括公司介紹、崗位說明及入職流程，更聲稱「2天試訓的綜合收入為300元以上」。

王華收到的PDF截圖 受訪者供圖（紅星新聞）

據求職者介紹，首日試訓內容為整理高鐵票價資訊，只需按照商務、一等、二等票價排列好，每隔十分鐘發送一次任務即可，完成後求職者確實收到小額報酬。然而第二天情況突變，騙徒以「數據測試」為由，要求求職者在名為「佰聆數據」的平台投入資金，金額從100元逐步增加至5000元。

求職者進行「數據測試」時的交易記錄（受訪者提供）

測試完成後，當求職者欲提現時，騙徒便以「操作失誤」為由，要求求職者再線下支付3萬至10萬元不等的「解凍費」方可提現。其中一位求職者張明表示，「我當時也很猶豫要不要去，但看群裏說已經到指定地點或者交易完成了，我就去了。」根據其自述，他將3萬元現金放在了鄭州中原區科學大道的一個共用電動車車筐裏，卻並沒有見到對接人。

隨後，自稱為數據分析師的騙徒又以「銀行卡填寫錯誤導致無法提現，需要5萬元才能解凍」，「風控還請聯繫上級，需要花10萬元線下交易才能提現」等理由，分別誘騙張明在指定的一家名為「大金網遊」的小紅書店舖充值了價值5萬元的「Q幣」，並要求其再次進行10萬元的線下交易，此時張明才察覺被騙。

目前在小紅書上並未查詢到該店鋪，張明表示「可能是個臨時的店鋪，交易完後就下架了。」（受訪者提供）

受害者向鄭州警方報警。（紅星新聞）

張明在接受內媒記者採訪時表示，「我網上查了一下發現有類似被騙的情況，就沒去線下交易，第二天他們還給我發短信讓我盡快完成交易，我沒理會，隨後再點擊數據平台網址，已經無法進入。」

經過幾輪資金投入，張明投入金額達到10萬元，王華則最終被騙8萬元，隨後兩人分別在當地派出所報了案。

於求職者質疑個人資料外泄，求職平台「前程無憂」回應表示，已成立風控部門加強監管，強調未經用戶授權不會提供個人資訊。不過平台也承認，不排除有註冊企業利用身份套取求職者資訊，若溝通轉至平台外則難以監控。

有法律人士指出，此類騙局涉及詐騙罪等刑事犯罪行為，若平台無法證明已盡到相應安全義務，亦需承擔相應的民事賠償責任。他建議求職者警惕任何要求墊付資金的工作機會，並應通過平台完成全流程溝通。

目前相關案件已進入立案階段，受騙求職者正等待進一步調查結果。