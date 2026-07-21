男子長期吃煙肉偏頭痛 腦部生滿寄生蟲！營養師揭加工肉食安3原則

一名52歲美國男子長期受偏頭痛困擾，近四個月症狀加劇，檢查竟發現腦部有多處液體囊腫，確診為神經囊蟲病，而這竟與他長期食用半熟培根（煙肉）的習慣有關。台灣營養師曾建銘針對此案例提出警示，並分享加工肉品的安全食用原則，提醒大家豬肉製品務必徹底加熱，避免寄生蟲感染風險。



半熟培根竟成腦部寄生蟲感染源

根據外媒報導，這名男子原本就有偏頭痛病史，但過去四個月頭痛變得更加頻繁，幾乎每周發作，平時服用的止痛藥也完全失效。醫生安排頭部電腦斷層及核磁共振掃描後，發現他的大腦白質區域有多處液體囊腫並伴隨腦水腫，檢測結果證實為神經囊蟲病，這是一種由豬肉絛蟲幼蟲引發的寄生蟲感染，病原體會侵入人體腦部組織。

該名男子表示自己不吃生食，但平時習慣吃半熟、不脆的軟培根。醫師認為，絛蟲寄生蟲先是感染了他的胃腸道，然後可能因洗手不當，透過接觸污染的排泄物，寄生蟲又感染了他的大腦。所幸經過口服藥物療程後，他的頭痛有所緩解，後續掃描也顯示腦中積液區域有所消退。這起病例也發表在《美國病例報告期刊》。

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豬肉製品未熟 食用潛藏健康風險

曾建銘表示，培根本身不一定「很容易有寄生蟲」，但重點在於：只要是豬肉製品，如果來源不明、保存不當，或沒有充分加熱，就可能有寄生蟲或細菌風險。尤其是半熟培根、未熟香腸、中心還粉紅濕軟的臘肉、火腿片加熱不足，都不建議長期這樣吃。

曾建銘進一步說明，吃到未熟、受污染的豬肉，可能先造成腸道絛蟲感染；若後續因衛生不良、糞口污染或自我感染，才可能進一步造成囊蟲症，嚴重時影響腦部。並不是「吃一口培根就會大腦長蟲」，但這提醒人們：豬肉製品還是要煮熟、煎熟，不要追求半生熟口感。美國疾病管制與預防中心也指出，囊蟲症主要是經由攝入豬肉絛蟲卵造成，而未熟豬肉則與腸道絛蟲感染有關。

加工肉品安全食用三大原則

以安全角度來說，曾建銘建議培根、臘肉、香腸、火腿這類加工肉品，應掌握以下三個原則：

1. 中心要熟，不只表面焦

很多人煎培根只看邊緣有沒有焦脆，但如果中間仍然軟軟、濕濕、帶生肉感，就不建議吃。培根建議煎到整片變色、油脂釋出、肉質明顯收縮，最好達到微脆或至少完全不透明、沒有生肉黏感。

2. 香腸、臘肉要看「中心溫度」

香腸因為是絞肉製品，風險比整塊肉更高，最好煎、烤或蒸到中心完全熟透。依照美國農業部食安建議，絞肉類應加熱到71°C；一般豬肉、未熟火腿則至少加熱到63°C並靜置3分鐘。如果家裡有食物溫度計，插入最厚的中心位置會比看顏色更準。

3. 火腿要分清楚「即食」還是「需加熱」

包裝上若標示即食、熟火腿，理論上可直接食用，但開封後仍要冷藏保存、避免交叉污染。腸胃較弱、孕婦、長者、免疫力較差者，強烈建議加熱至冒煙後再吃。這是因為冰箱冷藏的溫度（4°C）依然無法抑制「李斯特菌」生長，此菌對孕婦與胎兒威脅極大，可能導致流產或嚴重感染。若是生火腿、未熟火腿或需烹調產品，更不能當成即食品。

加工肉品長期攝取的健康隱憂

曾建銘提醒，加工肉品除了寄生蟲與細菌問題，更常見的長期健康風險其實是鈉含量高、飽和脂肪高、亞硝酸鹽或煙燻加工成分。世界衛生組織國際癌症研究機構已將加工肉品明確列為「第一級致癌物」。所以這類食品並非只要煎熟就可以天天吃，而是要將其視為「偶爾解饞的食品」。

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日常烹調處理加工肉品的建議

曾建銘建議人們，在日常烹調與處理時可依照以下方式進行：

1. 培根應煎到整片不透明、油脂釋出、邊緣微脆，絕對不吃濕軟半熟的培根。

2. 香腸不要只煎表面，建議「先蒸或水煮，再下鍋微煎上色」，這不僅能確保中心熟透，還能大幅縮短高溫煎烤時間，減少多環芳香烴等致癌物產生，水煮過程也能稍微溶出部分亞硝酸鹽與鈉。

3. 臘肉應切薄片後充分加熱，不要只稍微燙一下。

4. 即食火腿開封後盡快吃完，長者、孕婦、免疫力較弱者為預防李斯特菌，務必充分加熱。

5. 冷凍肉品不要室溫退冰太久，建議冷藏退冰，避免細菌大量繁殖。

6. 砧板、刀具應將生肉和熟食分開，處理後洗手，這點對預防糞口污染和食物中毒也非常重要。

曾建銘強調，培根與加工肉品不是不能吃，但不建議吃半熟品，也不要只追求外表焦香，中心熟透才是重點。若平常有頭痛、癲癇、視力異常、肢體無力等神經症狀，不能單純只歸因於飲食，應該盡快就醫請醫師評估。

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