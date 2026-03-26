柬埔寨詐騙營｜日男墮招聘陷阱被賣豬仔日做14小時 曾遭30人圍毆
撰文：聯合新聞網
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據日媒《TBS》記者採訪報導，搜集到多名受困柬埔寨詐騙機房的日本受害者證詞，揭開跨國集團以「海外高薪打工」為誘餌，實則囚禁施暴的恐怖黑幕。
應徵寫手慘遭囚禁 逃跑遭30人痛毆
30多歲的受害者A男表示，當初應徵「去柬埔寨寫酒店評論」，抵達後竟被送進詐騙園區。他被迫每天連續打14小時詐騙電話，只要打瞌睡就會被罰款，甚至遭「電擊」教訓；某次試圖逃跑，更被約30名集團打手包圍痛毆。而且打完一通電話後，還有自動撥打系統會再撥另外一通電話。
日媒揭跨國集團以「海外高薪打工」為誘餌賣豬仔的恐怖黑幕▼▼▼
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300棟大型建築園區 燒毀手機滅證
另一名應徵「不動產工作」受騙的20多歲B男描述，他被帶到高牆環繞、內有約300棟建築的大型園區。集團依國籍分組，一組約20人，出入口有十多名警衛嚴密把守。平日上班時間九點到下午五點，周六日及假日休息。為減少逃跑的慾望，園區內還設有餐廳與賭場。且有約100台手機用LINE行騙，詐騙後會直接燒毀設備以徹底滅證。
日本詐騙暴增 七成是「假檢警」
受害者證實，詐騙機房高層多為中國大陸籍，顯示背後有龐大跨國組織操盤。據警視廳資料顯示，受害金額在2025年暴增近一倍至約1414億日圓（約69億港元）。
目前日本有高達七成的詐騙案件屬「假檢警」詐騙，警視廳呼籲民眾若遇到「視訊出示警察證件」、「轉接其他縣市警局」或「要求避開旁人通話」，絕對是詐騙陷阱，務必提高警覺。
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