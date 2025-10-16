26歲女歌手飛泰國工作　遭賣豬仔到緬甸詐騙園　器官被摘遺體火化

白俄羅斯一名26歲女子本計畫前往泰國應徵模特兒工作，未料卻落入緬甸詐騙園區，後因業績未達標被賣器官，遺體隨後遭火化，而詐騙集團甚至還向家屬勒索50萬美元（約合389萬港元）贖金。目前，家屬正在協商將她的骨灰運回祖國。



據《The Voice Mag》報導，白俄羅斯26歲歌手兼模特薇拉（Vera Kravtsova）來自明斯克，曾是《好聲音》節目的參賽選手。日前她在網路上偶然發現去泰國當模特兒的工作，於是便飛往曼谷，未料卻被帶到緬甸仰光的詐騙園區。

事發地點位於緬甸仰光地區。（Google Maps截圖）

點圖放大瀏覽：

困詐騙園區 被迫上約會網站調情

報導指出，薇拉在9月20日從曼谷飛到仰光，並被困在園區，不得不從事詐騙工作。她必須與約會網站上的男子調情，並說服他們投資某東西，以勒索金錢。然而，她的業績沒有達到老闆設定的目標，最終被賣掉器官、遺體，隨後被火化。

據悉，薇拉在10月4日與外界失去聯繫，不久後有不明身份人員聯繫其親屬，要求支付50萬美元贖回薇拉的遺體。之後這些人士又指出，薇拉被「賣去摘器官」，剩下的遺體遭火化。

根據聯合國2023年報告，緬甸境內大約有12萬名人口販運受害者，主要來自越南、印度和斯里蘭卡。其中約有20至25名俄羅斯人，俄羅斯駐緬甸大使伊斯坎德爾・阿齊佐夫（Искандер Азизов）表示，這些人都被迫在詐騙電話中心工作，從事詐取金錢的活動。

【延伸閱讀】緬甸詐騙營21歲男一個月業績｢僅｣157萬 慘遭電棍打穿耳膜全身傷（點圖放大瀏覽）：

+ 34

延伸閱讀：

于朦朧爆體液殘留 2段最新酷刑片外流「被壓牆上崩潰嘶吼」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】