8名四川男被賣豬仔到柬埔寨詐騙園　3人一原因「被退貨」逃出生天

2025年9月，大陸四川8名男子獲知「金邊酒店招聘木工」資訊，相約前往柬埔寨應徵，不料抵達後全被帶去詐騙園區，其中3人不會打字被毆打後遭「退貨」，目前，四川多地警方已立案調查。



據《紅星新聞》報導，「金邊酒店裝修，急需10多名木工」這條徵人訊息出現在眾人微信工作群裡，發佈訊息的是王某俊，他稱資訊來自在柬埔寨務工的舊相識余某。他們8人經驗豐富，其中6人有出國務工經歷，本以為只是一次普通的海外勞務派遣。

大陸四川8名男子獲知「金邊酒店招聘木工」資訊，相約前往柬埔寨應徵，不料抵達後全被帶去詐騙園區，其中3人不會打字被毆打後遭「退貨」。（微博@看看新闻Knews）

25天輾轉5個園區 3人不會打字獲「退貨」：

不料，9月3日晚9時許，當一行人抵達柬埔寨金邊機場後，接機的余某卻把在他們被直接帶往西港，一處由高牆鐵網包圍的詐騙園區，這時「專案負責人」露出真面目，沒收手機、扣押護照，甚至對8人暴力毆打。

隔天下午，王某俊和另外幾人被帶到一個房間，要求在電腦上打字。王某俊和陶某、張某因不會打字，當場遭到拳打腳踢，甚至還被人用PVC管抽打。諷刺的是，正是這項「技能缺失」成了他們的生機。所謂的「老闆」在影片查驗後，認為這3人「不會打字，但普通話不錯」，便決定將他們「退貨」。

9月4日晚，因「不合格」而被淘汰的王某俊、陶某、張某被送出園區，拿回手機和護照後，於9月5日返回大陸。其中一人傷勢嚴重，至今仍在住院。

剩下5人中，陸某被轉賣4次，最終靠拿別人手機透過社群軟體和家人取得了聯繫，前後共花費28萬元人民幣，並通報救援隊將其從詐騙園區解救出來，於9月27日順利回國。

陸某受訪時表示，直到下飛機那一刻才安心：

在那邊生活真的是對我來說是種煎熬，回來過後感覺國內的空氣都是新鮮的，整個人感覺自由了。

目前，上述8名工人中，已有陸某等4人回國，但仍有4人下落不明。

