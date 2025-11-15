泰國女柬埔寨旅遊遭賣豬仔　未達電騙KPI被迫做2000下深蹲慘死

柬埔寨傳出詐騙園區受害者死亡案例，泰國26歲女子蘇達（Suda）因工作業績未達標遭懲罰致死。



根據伊曼努爾基金會（Immanuel Foundation），蘇達生前遭受殘酷體罰，包括被迫做1000下至2000下深蹲。

泰國26歲女子蘇達（Suda）因工作業績未達標遭懲罰致死。（Facebook@Andamanfocus）

Thaiger報道，蘇達與丈夫一起前往柬埔寨，但她隨後與家人失去聯繫，家人選擇報警。經查，蘇達被迫在柬埔寨巴比（Poipet）從事網路詐騙工作，因業績不佳遭懲罰死亡。

根據伊曼努爾基金會的報告，蘇達曾被迫做1000下至2000下深蹲等等的殘酷體罰。另據The Nation，在她失去意識昏迷之後，對方還使用高壓電擊想讓她甦醒過來，但未能成功。

就在13日，伊曼努爾基金會在金邊一處寺廟找到蘇達的遺體，只見當時火化程序即將開始，組織立刻介入阻止火化程序並通知泰國當局。

基金會表示，蘇達的遺體目前由泰國駐金邊大使館保管，正與泰國大使館合作進行相關安排，讓蘇達的遺體能被運回泰國，以便家屬舉行葬禮。

蘇達的丈夫目前仍下落不明。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】