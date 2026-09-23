鳳頭鷹深夜闖雞棚　1400多隻雞被嚇死！浙江養殖戶5天後獲賠1萬5

「工作人員，求助！有保護鳥類闖進我家雞棚，雞嚇死了一大片。」養殖戶焦急地撥通了諮詢電話，語氣裏滿是心疼和慌亂，「能不能申請補貼，彌補損失？」



事情發生在9月12日晚上，浙江衢州龍游湖鎮鎮周家村的一座雞棚裏，一隻野生的國家二級保護動物鳳頭鷹突然破門闖入，瞬間打破了雞棚的平靜。

鳳頭鷹深夜突然闖入雞棚，1400多隻雞被當場嚇死。（微博@潮新聞）

因為鳳頭鷹的闖入，多達1400餘隻雞受驚死亡：

密閉空間裏，雞群瞬間陷入恐慌，瘋狂撲騰翅膀、尖叫逃竄，慌亂中全部聚集擠向角落。

等養殖戶聞聲趕來查看情況時，眼前的景象讓人揪心：雞棚內遍地都是受驚致死的雞隻。起初粗略清點，就有700多隻。心痛之餘，他及時查到了野生動物肇事理賠政策，立刻致電諮詢報案。

保險公司接到報案後，全程線上指導、線下核實，耐心詢問事發全過程，引導養殖戶拍攝死雞狀態、雞棚環境、雞群聚集擠壓痕跡等關鍵證據，通過照片比對、現場核驗雙重確認，最終確認因猛禽闖入、應激擠壓死亡的雞隻多達1400餘隻，賠付15500元人民幣。

9月17日，事情過去5天後，這筆理賠款順利到位。養殖戶直言：

沒想到如此迅速。

鳳頭鷹，是鷹形目鷹科鷹屬的猛禽。國家Ⅱ級保護野生動物。

鳳頭鷹平均體長40到48厘米。頭灰色，具短冠羽；上體灰褐色，下體棕色；翅型寬大，兩翼及尾具橫斑，尾下覆羽具橫斑；胸腹部具白色橫紋；腳和趾淡黃色，爪尖黑色。

圖示在沙羅洞棲息的鳳頭鷹。（政府圖片）

鳳頭鷹能夠適應多種生境，主要活動在低海拔山地丘陵地帶，也可適應城市環境，主要以蛙、蜥蜴、鼠類、昆蟲等動物性食物為食，也吃鳥類和小型哺乳動物。它們擅長利用環境，經常潛伏在樹葉間，等待最佳時機發動攻擊，銳利的雙眼能夠在微弱的光線中發現獵物的蹤跡，強勁有力的爪能夠牢牢抓住獵物，確保捕獵的成功率。

遇到野生動物怎麼辦？

當這些「訪客」意外闖入我們的生活時，正確做法，一定要記牢！！！

場景一：單純偶遇

核心原則：不打擾，就是最好的保護！

不要追逐、驅趕、投餵，不要近距離圍觀拍照，更不要捕捉挑逗。遠遠避開，讓它安心回歸自然就好。

場景二：發現受傷、病弱、被困的野生動物

不徒手靠近：尤其是有攻擊性的動物，避免被抓傷咬傷；

不自行處理：非專業操作易造成二次傷害，不要隨意餵藥餵水；

不私自飼養：私自飼養保護動物屬於違法行為！



正確做法：保持安全距離，記錄位置和動物情況，立即撥打救助電話，等待專業人員到場。現場有危險可簡單隔離，切勿挪動動物。



場景三：遇到有攻擊性的野生動物

核心原則：保命優先，切勿挑釁！

慢慢向後撤離，不要轉身狂奔（避免激發動物捕獵天性），及時躲到安全區域，切勿獨自對峙驅趕。

重要提醒：所有野生保護動物均受法律保護，嚴禁獵捕、殺害、收購、出售、私自飼養，違者將依法追究法律責任！



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