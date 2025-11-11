送羊駝去內地寵物店沖涼　員工竟因這理由「Hea做」終致動物慘死

大陸山東濟南一家萌寵樂園店主李女士於11月8日發文控訴，她將一隻羊駝送去寵物店洗澡，店員因未將羊駝毛髮完全吹乾，導致羊駝受凍整夜後失溫死亡。相關消息在網上引起熱議。



據《深港在線》報導，李女士表示，羊駝表面的毛髮看似乾了，但內層毛髮仍是濕的。這隻羊駝因護理不當受凍一整夜，次日清晨已虛弱得無法站立，雖經獸醫全力搶救，最終仍不幸死亡。

據李女士回憶，此前寵物店負責洗護工作的員工曾向她流露不滿情緒，抱怨自己辛苦清洗7隻動物，老闆卻只給200元人民幣酬勞，還希望李女士能跳過寵物店，直接將錢轉給他。

李女士表示，她深知此舉不合規定，堅持將款項轉給了寵物店。然而事情發生後，那位員工便再也沒來上過班。起初，寵物店方面承認是員工失職，表示會進行相應賠償。但不久後，寵物店便出爾反爾，不僅拒絕進一步溝通，還建議李女士通過法律途徑解決此事。

明明是送去護理，結果活活凍沒了命，說難聽點就是寵物店失職！員工有情緒私下找老闆溝通啊，拿工作寵物撒氣算什麼事？濟南晚上都幾度了，濕漉漉的毛裹著，換誰能扛住？這根本不是疏忽，是沒把寵物命當回事，覺得無所謂唄。

此事件也引發了對寵物護理行業監管的討論。目前，寵物護理行業缺乏統一、嚴格的行業標準和規範，導致市場魚龍混雜，服務品質參差不齊。一些商家為了追求利益，降低成本，忽視寵物護理的基本要求，給寵物生命安全帶來隱患。

專業寵物護理人士指出，確保寵物毛髮完全吹乾是保障其健康的基本要求，尤其是在氣溫較低的季節，濕漉漉的毛髮會導致寵物體溫快速流失，嚴重時可能危及生命。

