女星遇詐騙「自拍露點裸照傳給對方」 揭上當經過 醒覺時已太遲
台灣女藝人芳瑜上《女人我最大》談詐騙主題，分享遭冒名閨密騙私密照經歷，讓主持人藍心湄都驚呆了！
芳瑜談及遭騙經歷，透露對方假冒閨密身份用通訊軟件和她聊天，對方似乎看準她熱心助人的個性，和她談心聊感情私密事，表示結交了新對象，準備要發生關係，但自覺乳頭很黑，很困擾，芳瑜便開導對方這沒什麼，且真正相愛的人是不會計較的，她以自己為例，稱自己生過小孩會更黑，沒想到對方竟要求說：
我看。
而芳瑜當時不疑有他，自拍了胸部乳頭後發給對方，並繼續開導對方。
兩人持續談對新對象話題，聊著聊著對方則又提出了「私處也很黑」困擾，芳瑜也照樣開導對方，要對方不用再意，結果對方竟又要求：
我看。
而當對方拋出這兩字時，芳瑜驚覺不對勁，馬上透過另一個通訊軟件詢問閨密是否正在和她聊天，結果閨密回她「沒有」，表示自己才剛睡醒。
芳瑜確定自己被騙後直接和詐騙犯對質，但對方馬上就封鎖她了。她直言驚覺被騙時已被對方騙走露胸照，不過還好當時拍的時候沒有照到臉。
