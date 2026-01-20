重慶馬拉松跑手突發疾病倒地不治　跑友感意外：他身體質素良好

綜合內媒《新京報》《紅星新聞》報道，1月18日，重慶舉行的馬拉松賽事中，一名來自湖北的參賽選手在42公里標誌牌處倒地。賽事主辦方證實，一名男性參賽選手在比賽途中突發疾病，經送醫搶救無效去世。



1月18日，重慶舉辦馬拉松比賽，來自湖北孝感的參賽者鍾先生剛跑過42公里標誌牌處，突發不適後倒下。主辦單位表示，現場醫護曾抵達施救，但最終該選手還是不幸離世。主辦單位還稱，事件是選手個人身體原因所致，目前正協助家屬處理善後。

據《新華社》報道，重慶市相關部門證實，18日上午舉行的重慶馬拉松比賽中，一名男性參賽選手在比賽途中突發疾病，經送醫搶救無效去世。事件發生後，賽事組委會第一時間啟動應急預案，目前善後事宜正在處置中。

鍾先生剛跑過42公里標誌牌處，身體突發不適後倒下。（紅星新聞）

網傳消息。（截圖）

湖北孝感當地馬拉松愛好者表示，鍾先生在當地的馬拉松圈內小有名氣，被稱為「破三大神」，3小時內跑完全程馬拉松通常不成問題。鍾先生平日與跑友們交流開朗風趣，十分熱心，大家都很喜歡他。鍾先生所屬的湖北孝感市馬拉松長跑運動協會職員也表示，鍾先生平日身體質素良好，此前已多次成功「破三」，此次事件令人意外。

據介紹，此次馬拉松比賽於2026年1月18日（星期日）上午8:30開始，馬拉松里程數為42.195km，參賽規模達2.5萬人次。比賽路線自海棠煙雨公園出發，途經朝天門大橋、長江大橋、李家沱大橋等地標，最終返回海棠煙雨公園。