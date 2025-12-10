「最快女護士」張水華違規被處罰　曾馬拉松奪冠後哭訴要調休惹議

2025年8月31日哈爾濱馬拉松，本職為護士的張水華獲得國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」。然而周三（10日），福建醫科大學附屬第一醫院宣傳部一名工作人員證實，張水華因存在違規違紀行為，已被醫院處分。



張水華本職為護士。（資料圖片）

名為《福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定》的通報於周二（9日）晚間開始在網絡流傳，這張截圖疑似是其供職醫院的內部通報，顯示張水華因存在違規兼職取酬等行為，被醫院處分。周三上午，福建醫科大學附屬第一醫院宣傳部一名工作人員向媒體證實，該處理決定確實是醫院發出的，內容也屬實。

此前，張水華曾是361度代言人，因為哈爾濱馬拉松後的爭議，品牌火速宣布與其解約。醫院查明她與361度簽約代言，並取得了報酬，屬於本職工作外的兼職行為，但事前沒有向醫院報批，違反了醫院的管理辦法。

名為《福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定》的通報於周二晚間開始在網絡流傳。（封面新聞）

文件還指出，為參加馬拉松，張水華多次申請調班，影響了科室正常排班。11月1日，她更以虛假理由獲得11月2日的調休，實際是去了湖北宜昌參加馬拉松比賽。醫院稱其沒有依據實際理由獲取調休的行為，違背了職業道德準則，導致科室臨時調整人力，增加了科室人力資源調配與其她同事的負擔。

有關行為違反了《事業單位聘用合同》相關條款。張水華的行為被醫院定性為：違規兼職取酬、以虛假理由獲得調休，破壞了醫院的正常工作秩序，並造成了惡劣的影響。基於以上事實，醫院對其進行警告處分6個月，這期間不得聘用到高於現在崗位和職員的等級。二是2025年度的考核，不能參與評優。

2025年8月31日哈爾濱馬拉松，本職為護士張水華以2小時35分27秒刷新個人最好成績，獲得國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」。（資料圖片）

今年8月31日，張水華在哈爾濱馬拉松比賽以2小時35分27秒獲國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」，可她賽後哭訴「望領導支持調休跑馬拉松」，引發不小爭議。事後，有網民更爆料稱自己是張水華的前同事，「她頻繁調休需同事犧牲週末，接商拍加劇同事負擔，領導護士長很溫柔但也很無奈」，許多網民稱要投訴要求醫院將他開除。

張水華賽後哭訴「望領導支持調休跑馬拉松」，引發不小爭議。（封面新聞）

而張水華本人在接受采訪時，曾表示自己幾乎是一周一賽，最近變成了至少半個月一賽。她亦曾回應網民，稱其護士工作和跑馬拉松並不衝突，「跑完再去上班，其實根本就沒有什麽影響的，我反而覺得跑完之後再去上班的話，我整個人的精神狀態就特別好，不會暈沈沈的，就感覺整個人調動起來了興奮起來了。而且我的肌肉類型能夠承受這個壓力」。

報道指，近50天以來，張水華已連續參加了五場馬拉松比賽。包括10月19日參加東營馬拉松，奪國內女子組第二名，獲得獎金1.5萬元人民幣。11月2日，參加宜昌馬拉松，奪全馬女子組冠軍，獲得1.5萬美元（約10.6萬港元）獎金。11月23日，在常州舉辦的中國馬拉松精英排名賽中獲得女子組冠軍，贏得1萬元人民幣冠軍獎金和5萬元人民幣破紀錄獎勵，共計6萬元人民幣。11月30日，她參加仙遊馬拉松，未入三甲。