「最快女護士」張水華宣布辭職　曾馬拉松奪冠後哭訴要調休惹議

1月2日，被稱為「最快女護士」的張水華在其社交平台上發布了一則視頻，宣布辭職。她表示：「一路走來，得益於大家的支持和鼓勵，給大家說一個認真思考了的決定，我辭去了陪伴多年的工作，特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持……」2日晚，張水華的丈夫向媒體證實，她確實已正式辭職，辭職的具體原因可參考她在抖音上發布的內容。



2025年8月31日，張水華被稱為「最快女護士」，她在2025年哈爾濱馬拉松賽中，以2小時35分27秒的成績刷新個人最佳，獲得國內女子組冠軍。

張水華本職為護士。（資料圖片）

2025年8月31日哈爾濱馬拉松，本職為護士張水華以2小時35分27秒刷新個人最好成績，獲得國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」。

張水華賽後哭訴「望領導支持調休跑馬拉松」，引發不小爭議。（封面新聞）

在賽後的採訪中，她情緒激動，因為醫院領導未給予她調休參賽的機會而引發爭議。當時她表示：「我們領導說，你要參加比賽，你自己的事情，是你自己的業余愛好，你自己去跟同事調，同事願意調你就去，同事不願意調你就沒必要去。所以我這次跑哈爾濱，我一直在心里有一個信念，就是希望我自己能拿國內第一，希望能夠證明自己。」

2025年12月10日，福建醫科大學附屬第一醫院官網發佈的通報指出，因張水華違規兼職取酬及以虛假理由獲取調休，醫院對她進行了警告處分，期限為6個月，並不允許她參與2025年的評優。

《福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定》。（封面新聞）

在2026年元旦，「最快女護士」張水華在2026年東極撫遠新年馬拉松中獲得女子組第一名。

在她的辭職影片中，張水華說，一路走來，得益於大家一直以來的支持與鼓勵。經認真思考了很久，她決定辭去了陪伴多年的工作。她特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持，「非常感謝這段時間大家對我的批評與建議，這些都會成為我人生中最寶貴的財富。真心祝願大家越來越好！」

張水華宣布辭職。（影片截圖）

她又稱，離開不代表結束，而是新的開始，「就像這場冰雪馬拉松，經歷風霜洗禮，出現那一刻，疲憊都化作了新生的力量，心中也升起了屬於自己的太陽。未來，我會帶著這份奔跑的勇氣和熱忱，繼續陪伴在大家身邊。祝所有朋友身體健康，萬事順意！」