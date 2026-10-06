十一黃金周｜中國遊客湧全球逾2000城市　冰島外國團零障礙溝通

今年內地中秋國慶假期「請3天休13天」（9月25日至10月7日）的拼假模式，為出境長線遊提供了更充裕的時間窗口。「全世界都知道中國人放假了」一度登上微博熱搜，不少網民在社交平台分享海外景點迫滿中國遊客的情況。



全球多地現「鄉音潮」 冰島遊客：以為到長城了

綜合內媒《極目新聞》、《南方都市報》等報道，10月3日，在冰島遊玩的小波（化名）表示，她報了一個「外國團」，但除了導遊全是中國人。小波稱，因為外國團價格便宜一半，所以特地報了這個團，「但確實沒想到，到了這裏還有這麼多國人，北極圈地廣人稀但處處是鄉音，來旅遊的老外下車一看以為到八達嶺長城了。」她還表示，所到的景區至少70%都是中國人，她感到非常親切。

網民稱冰島海灘上都是中國人。（小紅書）

在悉尼旅遊的李女士去參觀了環形碼頭車站（Circular Quay），其因能夠同時拍到歌劇院、海港大橋等地標建築，搭配列車進出站的畫面在內地社交平台爆紅，被網民稱為「南半球最美車站」。李女士表示，近期來車站的幾乎都是中國人，除了最美車站，歌劇院、大街上也到處能見中國人。

網民稱悉尼的「南半球最美車站」擠滿了中國人。（小紅書）

悉尼環形碼頭車站（Circular Quay）。（小紅書）

位於意大利佛羅倫斯的米開朗基羅廣場（Piazzale Michelangelo）也吸引了不少中國遊客。一段網絡流傳的影片顯示，在廣場駐唱的街頭藝人問在場聽眾，「來自XX的人？」，其中，「China」的呼聲最大。

網民稱中國人佔領了米開朗基羅廣場。（小紅書）

在意大利學習旅遊相關專業的小楊表示，自中秋假期開始，就已經有大批中國遊客前來，很多人都是連着國慶一起休假。她稱，不少人到威尼斯體驗一種特色觀光船貢多拉（Gondola），「一個小時90歐元，很多中國遊客都來坐船，一整條船上幾乎都是中國人，大家交流毫無障礙，可以實現中文不加密通話。」 小楊的同學在威尼斯留學，她表示，一些人還會專門拿着語文課本來打卡拍照。

小楊同學表示，不少人來體驗一種特色觀光船貢多拉，一整條船上幾乎都是中國人。（抖音）

不少中國遊客拿着語文課本來打卡拍照。（小紅書）

不少中國遊客拿着語文課本來打卡拍照。（小紅書）

中國遊客足跡覆蓋全球2000多個城市

據「去哪兒旅行」數據顯示，國慶首日出境長線遊用戶出遊人次同比增長近10%，中國遊客足跡覆蓋全球2000多個城市。另據央視財經報道，8月以來，中秋國慶出境遊搜索熱度同比大漲72%，歐洲、南美遠途目的地機票增長亮眼。

大批中國人到非洲旅遊。（抖音）

大批中國人到瑞士旅遊。（抖音）

從出境航班預訂來看，「三小時飛行圈」依然穩居出境遊的基本盤。數據顯示，曼谷、首爾、吉隆坡等短途城市熱度最高。與此同時，歐洲、南美、澳新等長線市場明顯回暖，相關旅行產品熱度同比增長超過四成。恰逢南半球春暖花開，飛往南非開普敦的機票預訂量增4.3倍，免簽政策利好下的巴西聖保羅機票量也翻倍增長。馬爾代夫、新西蘭、澳洲酒店預訂量均翻倍。