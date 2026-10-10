青年因好奇把18cm珠鏈塞膀胱　珠子打結　醫生：勿用身體做實驗

近日，廣州一醫院泌尿外科接診了一名26歲男子，該男子因好奇將一串24顆、長約18厘米的珠鏈塞入膀胱，導致珠子在膀胱內交叉打結。



醫生通過CT檢查確認後，利用輸尿管鏡手術將整串珠子完整取出，患者手術後恢復良好。

一名男子因好奇將一串珠鏈塞入膀胱，醫生利用輸尿管鏡手術將整串珠子完整取出。（深圳晚報）

據該院泌尿外科主治醫師莊桂勇介紹：

醫院每年都會接到類似患者，塞進膀胱、尿道的異物五花八門，磁力球、水晶珠都曾經遇到過。

針對此類病例，南昌一醫院泌尿外科主任醫生胡紅林從醫學角度進行了更深入的科普。

對於有年輕人產生類似嘗試想法的情況，胡紅林醫生給出了勸導建議：

好奇是正常的，但不要用身體做實驗。

對性、對身體有好奇，是成長的一部分。但尿道、膀胱不是探索通道。網絡上的獵奇說法往往只講「刺激」，不講後果。一旦造成尿道狹窄、膀胱攣縮、反覆感染，可能影響一輩子的排尿和性功能。

一名男子因好奇將一串珠鏈塞入膀胱，醫生利用輸尿管鏡手術將整串珠子完整取出。（深圳晚報）

胡紅林提醒，如果已經有這種衝動，建議尋求專業幫助，到心理科或精神科評估，這並非「丟人」而是對自己負責。

如果已經放入了異物，應立即就醫，不要自行取，不要用鑷子鐵絲去夾，不要吃偏方，不要因為害羞拖延，越早到正規醫院泌尿外科越可能通過微創方式取出，就診時請如實告訴醫生異物種類、數量、進入時間。醫生不會嘲笑患者，患者的隱私會得到保護，在醫生眼裏這首先是一個醫療問題，真正危險的是隱瞞和拖延。

此外，家長和學校要科學引導，對青少年不要簡單打罵或羞辱，而應提供科學的性教育，告訴他們哪些行為有風險。

胡紅林強調，尿道不是玩具，膀胱不是儲物袋。好奇要有邊界，健康不能重來。如果已經發生，早求助、早處理，才是真正的勇敢。

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