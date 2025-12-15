14歲童好奇塞38粒吸水珠入尿道：膀胱要爆炸　緊急做手術切開救命

「水晶寶寶」（吸水珠）外觀鮮豔、晶瑩可愛，乾燥時僅綠豆大小，但遇水後能膨脹到鵪鶉蛋大小，經常被當作玩具。近日，就有14歲男童因一時好奇，將38顆水晶寶寶塞入尿道，結果導致腹痛、尿道堵塞，最終經過手術才「解除警報」。



14歲男孩將38顆水晶寶寶塞入尿道 導致腹痛、尿道阻塞

根據「極目新聞」報導，武漢市武昌區一名14歲男孩因一時好奇，於10月18日晚間將水晶寶寶塞入尿道。結果腹痛難忍，且無法排尿。隔日，家長發現男孩跑廁所的次數明顯變多，男孩晚間說肚子痛，「感覺膀胱要炸了」，這才緊急送醫。

近日，有14歲男童因一時好奇，將38顆水晶寶寶塞入尿道，結果導致腹痛、尿道堵塞，最終經過手術才「解除警報」。（截取自微博＠經視直播）

水晶寶寶一碰就碎，醫生只得開刀取出：

透過超音波檢查發現，男孩膀胱內異物密集、雙腎臟積水、雙側輸尿管擴張。醫生推測，水寶寶吸水膨脹後，阻塞泌尿系統。

男孩膀胱切開，裡面露出密密麻麻、圓滾滾的38顆水晶寶寶。醫生將其去除後，清洗膀胱內的水晶寶寶碎屑，整個手術過程長達2小時。手術後，男孩腎臟積水明顯消減，且輸尿管沒再堵塞，經休養後才於28日出院回家。

醫生提醒，水晶寶寶吸水後體積暴漲數十倍，一旦誤吞或誤塞恐釀嚴重後果，恐威脅生命安全。近年類似的兒童意外傷害不少見，醫生透露，像磁力珠、繡花針都是「具較大安全隱患的玩具和物品」，提醒家長要重視。

