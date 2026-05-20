越南男好奇「乳霜罐塞肛門」卡死深處險腸穿窿　醫免開刀成功取出

好奇心可能導致嚴重危害！越南一名男子日前因腹痛難耐，被家人緊急送醫。萬般羞澀與尷尬下，他向醫生坦承，出於好奇便將「乳霜罐」塞入肛門，沒想到卡死還滑入深處。醫生檢查後，成功在不開腹的情況下取出異物，患者也未腸穿孔。



乳霜罐卡直腸 醫免開刀取出

越南媒體《Tuổi Trẻ》報導，同塔省一名男患者（下稱Z男）17日緊急就醫，他告訴醫生肛門直腸區域劇烈疼痛。雖然生命徵狀穩定，但Z男顯得焦慮不安，始終拒絕透露疼痛原因。

越南一名男子好奇心作祟，將乳霜罐塞入肛門，結果卡死滑入深處痛爆。（圖／翻攝《Tuổi Trẻ》）

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醫生循循善誘下，Z男坦承將異物放入肛門，沒想到卡住後滑入深處，無法自行取出。醫生隨即安排Z男進行腹部X光檢查，確認異物位置、大小及評估直腸穿孔風險後，不用手術就成功取出異物。

醫生表示，異物經確認為一個3×4×5厘米的硬質塑膠乳霜罐，蓋子完整且表面光滑。所幸Z男被及時送醫，異物取出後恢復良好，經過24小時監測，並無出血或感染，排便也正常，病情穩定後出院。

醫生示警直腸卡異物

報導指出，泌尿科醫生強烈建議，在任何情況下，都不要將任何異物插入肛門或直腸，尤其是體積較大、尖銳或易碎的物體。此外，若發生意外時，千萬不要因害羞而延誤就醫，必須迅速前往醫療機構接受安全治療，以免病情惡化。

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