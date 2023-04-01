「爬泰山減肥」成熱話　有女子拍片證輕了這麼多　褲鬆到可放拳頭

大陸江蘇省近日有1名女子透露，她去爬了一趟泰山後，意外發現原本身上穿的合身牛仔褲，竟然變得超級寬鬆。



為了釐清真相，女子當場量了體重，證明自己居然一口氣了瘦了3.2公斤，令她興奮地把親身經歷PO上網。

不過，隨著影片曝光，卻引來不少人質疑「造假」，認為她只是想紅而已。

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根據《打魚曬網》等多家陸媒報道，江蘇省淮安有1名女網友上傳了一段名為「爬泰山真的可以減肥」的影片，她透露日前爬了一趟泰山後，本來很合身的褲子竟突然變得非常寬鬆。從影片中可以明顯發現，原PO所穿的牛仔褲，居然鬆到足以放入一名成人的拳頭。

原PO接著補充，她在踏上這趟泰山行前的體重約為113斤（約為67.8公斤），結果在爬完山回家後，體重竟離奇減到107.8斤（約為64.6公斤），足足少了3.2公斤，令她不驚訝表示「沒想到效果這麼好」，更興奮表示之後還會繼續去爬山。

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影片曝光後，立刻引來大批網友留言討論，「原來我瘦不下來是有原因的，因為沒有去爬山」、「一定要爬泰山，爬別的山會變偏小碼」、「這就送我老公去爬泰山」、「確定不是脫水了嗎」？

不過，絕大多數的網友皆質疑原PO只是為了想紅、騙流量而做效果，「沒那麽誇張，泰山開始旅遊旺季打廣告了」、「豬八戒十萬八千里取經都沒瘦下來，你說呢」、「爬一次山還不至於瘦那麽多，如果是連續爬好幾天我還能相信」。

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