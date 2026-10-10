神車粵J2888T現身！景區急拉雪糕筒圍車　曾帶幾十輛車入迷路成名

近日，網紅車粵J2888T現身河南洛陽一景區，景區拉來雪糕筒將其圍起引發關注。



10月7日，景區工作人員告訴記者，將車圍起來的原因是這位車主又帶錯路了。「她把遊客的車隊從前門帶到後門，走錯了十幾公里。後來有遊客打電話諮詢，說花了錢進景區，一個景點都沒看到就出去了，大部分遊客不知道是怎麼回事。後來，景區就把車圍了起來，還給她發了一輛電動三輪車，供她在景區代步。」

網紅車粵J2888T現身河南洛陽一景區，景區拉來雪糕筒將其圍起引發關注。（微信視頻號＠第一現場）

此前該車主曾將在高速將幾十輛車帶進死胡同：

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車主譚女士告訴記者，她是湖南人，2023年拿到駕照，因在廣東江門畢業，所以上了當地牌照。

2024年10月，譚女士在高速大堵車時抄近道，憑一己之力將幾十輛車帶進死胡同「一戰成名」。網友紛紛調侃：見到此車注意避讓。

譚女士介紹，2024年帶錯路走紅後，車輛發生了兩次剮蹭追尾，三次進門時單車剮蹭，因喜歡記錄並發視頻上網，所以被貼上標籤，其實車技並沒有那麼差。

她還自曝，自己的車輛保費直奔萬元人民幣。除了保費，維修也是一筆不小的支出，提車至今兩年，修車已經花了大約半台車的錢。

車主：在車上貼尋親訊息 希望用關注度做力所能及的事

譚女士坦言，網上有很多針對她車牌號的梗，自己知道絕大部分網友是在開玩笑。「有一個車友開了一個多小時的車跟我拍照打卡，人也很有禮貌。我去過很多地方，他們都很熱情。」

粵J2888T白色車身上貼着的紅色貼紙格外引人注意，那是譚女士張貼的「寶貝回家」的尋親訊息。

車主譚女士在車身張貼的「寶貝回家」的尋親訊息。（微信視頻號＠第一現場）

這兩年，譚女士一直在全國自駕。她說：

因為我的車關注度比較高，我的車會貼上那些『寶貝回家』的訊息，也會適時更換。

譚女士回憶，她在2024年提車沒多久，就注意到有車主會在車身上貼尋親訊息，「我想着我是不是也能貼」。談起這件事情的初衷，她說：「希望每個家庭都圓滿，不會有小孩走丟或被拐。」

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