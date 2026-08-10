多圖│東莞車主海鮮遺忘車內4日　洗車店老闆開門驚見爬滿蛆蟲發臭

近日，廣東東莞一名車主把海鮮忘在車裏4天，洗車店老闆打開車門瞬間崩潰了：「滿車都是蛆，燻得眼睛都是辣的。」



汽車美容工作室店主李先生稱，車主買了5箱海鮮，放在車尾箱的4箱拿回家了，還有1箱放在後排忘拿了，結果在車裏放了4天後腐爛生了蛆，爬得到處都是，這個味道直接衝頭刺鼻，當時和車主說，要拆下來全部清洗。

海鮮發霉致滿車爬滿蛆蟲 味道濃烈到「辣眼睛」（慎入）：

+ 4

對此，不少網友紛紛在評論區留言，有好奇車子是怎麼開到洗車店的，有同情洗車店老闆的，有分享自己類似經歷的「把八爪魚、海腸……漏在後備箱」，甚至有人調侃道：「可以拿去釣魚、餵烏龜。」還有網友表示，這車以後開著渾身刺撓（發癢不適）。

在此提醒大家，目前氣溫居高不下，外出採購生鮮、乳製品等食品後，一定要及時帶回家存放。密閉車廂經過烈日暴曬，高溫環境極易造成食物變質腐壞。無論多匆忙，下車時都務必多看一眼後排和車尾箱，別把食物忘在車裏。

延伸閱讀：深圳一家租屋住屢生病就醫找不到原因 揭開牆布驚見「全屋發霉」