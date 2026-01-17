襄陽推「金庸俠義巴士」黃蓉郭靖做司機 還有至尊龍椅車費僅2元
撰文：日本設計小站
襄陽你們這古風公交車（巴士），也太會整活了吧！花2塊錢（人民幣，下同），坐出了200塊的尊貴體驗，郭靖黃蓉給你當司機，最後一排還藏着「至尊C位」！
最近，有網友分享乘坐襄陽公交車k15的經歷：一上車還以為穿越了呢，連「龍椅都有」！
古風花燈、旌旗、大鼓直接把人看懵，這確定不是進了某個武俠劇的片場？但最絕的還不止是裝修，方向盤後頭的司機師傅，直接cos成了金庸筆下的「黃蓉」和「郭靖」，連「洪七公」都來了。
據說這些「大俠」可都是正兒八經的公交司機，被選中後還得琢磨角色。當「黃蓉」用温柔的嗓音提醒你「坐穩扶好」，或是「洪七公」衝你點點頭，這沉浸式體驗感直接拉滿！
當然，全網最眼紅的，還得是車廂後排那個傳說中的「龍椅」。搶到它的人，瞬間感覺整輛車都成了自己的移動行宮，上一秒還在堵車，下一秒直接幻想自己是在巡視江山了。
更貼心的是，「龍椅」還配了安全帶，被網友調侃：
這是為了防止一個急剎車，龍椅上的人就下朝了嗎……
這趟K15路，串起了襄陽古城裏不少地方，花幾塊錢，解鎖沉浸式江湖體驗，這波創意我給滿分！
據官方回應，還將計劃引入更多經典武俠角色與乘客互動，你永遠不知道今天上車，會邂逅哪位「江湖人物」~
【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】