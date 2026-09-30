車身離奇被「打窿」！專家揭：夜蛾幼蟲咬穿塑膠　籲避免樹下停車

近日，不少內地網友發現自己停在路邊的愛車，莫名其妙會出現一些圓形小洞，而且洞的邊緣光滑像被「打窿機」釘過，保險桿、裝飾條等塑膠部件也佈滿細密的啃咬痕跡。



而造成這一切的「始作俑者」，竟是常見行道樹裏的小蟲。

不少網友發現自己停在路邊的愛車，莫名其妙會出現一些圓形小洞。（羊城晚報）

多地路邊車輛驚現圓形小洞 「作案兇手」 是夜蛾幼蟲

近日，上海、浙江、江蘇多名車主接連反映，停放在路邊的愛車車身及塑膠部件出現多處異常損壞，出現多個邊緣光滑的圓形小洞。

為查明原因，有車主調取了停車位置的監視器錄影。畫面顯示，一隻體表呈褐色、覆有稀疏短毛的昆蟲幼蟲正趴在車身表面，一邊反覆啃咬，一邊試圖向內部鑽入，動作連貫熟練，如同小型電鑽作業。

據車主拍攝的照片及監視器畫面觀察，該幼蟲體長2至3厘米，身體呈灰褐色，表面有稀疏短毛，身體兩側生有多對腹足。

相關短片與照片在網絡平台發布後迅速引發關注，多名網友表示曾遭遇類似情況。從多位網友曬出的「嫌疑蟲」照片來看，特徵十分清晰。

上海師範大學生命科學學院副教授蔣韋斌指出，這些特徵與昆蟲學中夜蛾科幼蟲的典型外貌高度吻合。尤其是頭部那對發達的、不斷咀嚼運動的上顎，堪稱最有力的「作案工具」證據。

夜蛾幼蟲為何要「啃車」？會「啃人」嗎？有毒嗎？

夜蛾幼蟲為什麼「牙口」這麼好？

關鍵在於它們那副咀嚼式口器。這就像天生自帶一套微型「電鑽組合」：高度硬化的上顎邊緣鋒利如鋸，配合強韌的肌肉，能產生驚人的咬合力。這套裝備原本是為了高效切割、磨碎堅韌的植物纖維而演化的，沒想到，面對人類製造的某些塑膠部件時，竟然也「勝任」了。

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夜蛾幼蟲為什麼要咬車？

昆蟲需要不時使用並磨礪口器以保持其功能性，堅硬的表面恰好成了「磨刀石」。而車輛上某些塑膠（如電線套管、感應器護套）的硬度，恰好在其強大咀嚼力的處理範圍之內，於是便成了測試對象。

那它們會咬人嗎？有毒嗎？

請放心，夜蛾幼蟲的首要目標是植物和合適的化蛹地點，並非人類。它們沒有主動攻擊人的意願。絕大多數夜蛾幼蟲無毒，但其體表的細毛可能對部分敏感人群造成輕微皮膚刺激，接觸後及時清洗即可。

欒樹是夜蛾大本營 夏末秋初停車盡量避開

欒樹是華東地區常見的行道樹，也是杭州的熱門行道樹，全市廣泛栽種。像吉慶山隧道至五老峰隧道之間接線道側、錢江路等地，都種植有黃山欒樹。

欒樹是夜蛾大本營 夏末秋初停車盡量避開。（抖音@光明網）

夜蛾成蟲尤其喜歡在欒樹茂密的葉背產卵。秋季，欒樹生長旺盛，枝葉繁茂，為幼蟲提供了充足食料和隱蔽空間，因此夏末至秋季往往是夜蛾幼蟲繁殖和活動的高峰期，也是「蟲啃車」案件的高發季。

建議大家，在夜蛾高發的秋季，避免將車輛長時間停放在欒樹下。過夜停放就有可能中招，連續停放2天及以上風險會明顯升高。

欒樹這麼招蟲 為什麼還把它當城市綠化？

這是個平衡與取捨的問題。欒樹具有樹形優美、夏花秋果觀賞性極佳、適應性強、耐污染、生長快等諸多優點，是優秀的城市綠化樹種。蟲害是季節性和可管理的（通過園林養護和蟲害控制），不能因噎廢食。

夜蛾「啃車」不用慌！預防辦法+受損修復指南

想避免夜蛾幼蟲對愛車的傷害 怎麼辦？

選擇停車位時，花幾秒觀察周圍樹木，見到欒樹獨特的羽狀複葉和燈籠狀果實，請另尋他處。

對於不得不停放在欒樹區域的情況，可考慮使用專業防咬車衣。這類車衣材質更緻密，接縫經特殊處理，能有效阻隔幼蟲。部分產品還添加了環保驅蟲成分，可溫和阻止幼蟲靠近。

如果愛車已遭遇夜蛾幼蟲的拜訪 該怎麼辦？

先進行全面損傷評估，用強光斜射仔細檢查漆面和塑膠部件，特別是電線等關鍵部位。對於塑膠件的淺表劃痕，可使用專業修復劑填充；較深損傷則需諮詢專業機構修補或更換。

漆面小圓洞尤需關注，即使微小也可能穿透清漆層導致鏽蝕，應尋求專業汽車美容店進行點漆修復。