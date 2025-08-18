內地多地揭露「職業背債人」產業鏈　有人稱「200萬買斷人生」

在信貸市場的灰色地帶，一群被稱為「職業背債人」的特殊群體正迅速擴張。他們在中介機構的精心包裝下，成為銀行貸款詐取計畫中的「完美工具」。近期，內地多地法院密集披露相關案例，顯示這條產業鏈已形成嚴密分工：有人專門在網絡發文「拉人頭」，有人負責偽造資料及操作流程，而所謂「白戶」則被推上最終背債的位置。部分專業團伙更已能套取銀行數億元資金。



3個月賺200萬 代價是老賴

內媒《第一財經》8月17日報道披露，來自粵西鄉村的許明（化名）是其中一名職業背債人。他對記者直言，「3個月賺200萬（人民幣，下同），代價是成為老賴」。他自言初中畢業後進廠打工，收入有限，當看到網絡上招募「白戶」的廣告時，以為是改變命運的機會。「大不了就是坐不了高鐵、飛機。這有點像父母輩下崗的時候買斷工齡。我去做這個操作，200萬買斷人生。」

內地大力建設社會信用體系，意圖令每間公司甚至每個人都有信用紀錄，若紀錄不佳，則會業務、生活都會遇到種種不便。（資料圖片）

所謂「白戶」，是指徵信記錄正常、沒有房產、車輛或資產的人群。由於未曾向銀行借貸，這些人往往擁有良好的信用紀錄，因此成為中介眼中的「優質背債材料」。

被「包裝」的身份

報道介紹，不少職業背債人原本只是失業工人或小微企業主。例如曾在工地打工的陶天（化名）表示，他因收入不穩定而被廣告吸引，對方聲稱只要配合購房流程即可獲得百萬酬勞。中介為他偽造收入證明、社保記錄，甚至辦理銀行卡與電話卡。「雖然知道可能違法，對征信不好，但還是抱著僥倖。」陶天回憶說。

另一名受訪者孫玉（化名）則因餐飲業失敗，急需資金周轉，最終決定「破罐子破摔」，替一家公司背500萬元債務，以換取200萬元報酬。

這些人被中介流水線式操作後，從失意者被「包裝」成有房、有收入、有公積金的「三有人員」。例如，許明和陶天被「設定」為工業公司財務經理，孫玉則被「塑造」為建設公司高管。

團伙化、標準化詐貸

據報道，職業背債案中往往涉及龐大的中介網絡。介紹人、渠道商、操作團隊分工明確，有人找房子、有人偽造工作紀錄，有人則專門對接銀行內部人員。

今年7月，湖北省宜昌市秭歸縣檢察院披露一宗案件，一對夫妻名義上是背債人，實際背後卻牽涉9人的「包裝貸」團伙。同年8月，上海市人民檢察院亦披露，翟某某等4名中介在為多人偽造身份後，成功套取超過千萬元貸款。浙江紹興市檢方則揭露過一個團伙，累計騙取銀行逾2億元。

職業背債案涉及龐大的中介網絡，甚至有人則專門對接銀行內部人員。圖為示意圖。(路透社)

實際所得與風險

然而，背債人實際到手的報酬與風險並不成正比。報道列舉上海案例顯示，中介抽走約六成貸款金額，背債人分得不到四成。陶天透露，他背上200多萬元債務，實際只拿到不到20萬元，「原本約好五五分成，但錢都被他們套走了」。

不僅如此，背債人還需面臨刑責。據《第一財經》引述北京市天岳律師事務所合夥人聶成濤表示，中介透過虛構材料、誇大資產價值套取銀行貸款，已涉嫌構成貸款詐騙罪，並可能涉及偽造證件罪。職業背債人雖被誘導，但同樣需為行為承擔法律責任。

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十三條，數額較大的貸款詐騙可判五年以下有期徒刑，數額巨大則處五年以上十年以下，情節特別嚴重者可判十年以上至無期徒刑。近期披露的案例顯示，組織背債的中介多被判刑十年以上，而背債人則被判處兩年至三年不等。