iPhone常被精準推廣告？教你關閉2大設定 拒絕跨App追蹤保護私隱
撰文：中關村在線
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大家有沒有發現一個很奇怪的現象？剛和朋友聊到一款耳機，打開購物App就開始推薦；昨天搜索了一家酒店，今天刷短片全都是相關推薦廣告。很多人的第一反應是：「手機是不是在偷聽我？」
其實，大多數情況下並不是iPhone在偷聽，而是App根據你的瀏覽記錄、點擊行為和跨App活動進行精準廣告推送。所以，如果不想被你的手機「精準拿捏」，建議把下面兩個開關關掉。
iPhone避免私隱洩露必關兩個設定：
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1. 關閉「允許App要求追蹤」
打開【設定】→【私隱與保安】→【追蹤】，關閉【允許App要求追蹤】。這樣，新安裝的App將無法再請求跨App跟蹤你的活動，系統也會預設按「要求App不追蹤」處理，減少廣告平台收集你的使用行為。
2. 關閉「個人化廣告」
打開【設定】→【私隱與保安】→【Apple廣告】，關閉【個人化廣告】。這樣Apple 不會再利用你的下載記錄、搜索習慣等訊息，為你推送更「懂你」的廣告。不過要注意，廣告數量並不會減少，只是相關性會降低。
還有一點需要說明：關掉這兩個開關，並不能讓所有廣告消失。 很多App仍會根據你當前瀏覽的內容、搜索關鍵詞或所在頁面展示廣告，只是不會再進行更深入的跨App個性化跟蹤。
如果你平時比較重視隱私，這兩個開關我都建議關閉。雖然不能做到零廣告，但至少能減少被持續建立個人檔案和精準推送，讓你的iPhone更安靜，也更安心一些。
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